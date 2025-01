Maryfer Centeno tiene audiencia de carácter urgente; Mr. Doctor podría enfrentar cargos por desacato

Los problemas legales entre Maryfer Centeno y el youtuber Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor parece no tener fin debido a que ella aseguró que el médico sigue violando las medidas de protección dictadas por un juez, lo que pone su seguridad en peligro, indicó.

La especialista en imagen corporal aseguró en entrevista con INFOBAE MÉXICO que el influencer está inmerso en un problema mayor debido a dicha desobediencia ordenada en agosto pasado.

Dichas medidas le prohíben mencionarla y hacer cualquier acción que pueda intimidarla, aseguró la experta en personalidad.

A pesar de esto, Mr. Doctor ha seguido hablando de ella constantemente en sus redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), lo que ha provocado que muchas personas la ataquen y hasta reciba amenazas graves.

Maryfer Centeno tiene audiencia para reforzar medidas de protección



Por esta razón, se tenía planeado que se llevara una audiencia el 13 de enero del presente año, pero Centeno informó a este medio que fue este sábado cuando se realizó este procedimiento legal.

Se hizo una audiencia donde el juez decidió reforzar las medidas de protección para proteger mejor a esta figura pública, luego de que Mr. Doctor no ha obedecido a las órdenes anteriores, lo cual podría ser un delito, comentó.

“Ayer tuvimos una audiencia para la renovación de medidas cautelares y se le dijo al juez que (Mr. Doctor) no las ha cumplido porque sigue hablando de mí sin parar. El juez confirmó que no las ha cumplido, las ratificó y las amplió, es decir, pidió que ni por interpósita persona me molestara.

“Tuvimos una audiencia de carácter urgente, debido a que las medidas de protección que fueron dictadas en agosto eran no mencionarme y no tener actos de intimidación sobre mi persona”.

Maryfer dijo que desde que el proceso empezó en julio de 2024, él no ha dejado de mencionarla, lo que ha hecho que la situación sea muy difícil para ella.

“Sin embargo, posterior a la emisión de esas medidas de protección el señor Octavio Arroyo mejor conocido como Mr. Doctor siguió hablando de mí, María Fernanda Centeno Muñoz, todos los días y en todas las publicaciones de Twitter, generando así un ambiente intimidatorio a la situación al odio.

“Es por eso que la autoridad determinó una audiencia de protección de medida con el fin de protegerme a mí, que he sido afectada, ya que he sufrido constantes amenazas tanto de aventarle ácido en la cara. Es por eso que se ratificaron y se ampliaron las medidas de protección”, aseguró.

En una publicación en redes sociales Maryfer reiteró sobre las consecuencias que podría tener en temas legales Mr. Doctor al no obedecer a la ley. “La desobediencia reiterada de las órdenes de un juez implica el delito de desacato”.

¿Por qué empezó el pleito entre Maryfer Centeno y Mr. Doctor?

El problema entre Maryfer Centeno y Mr. Doctor comenzó luego de que este último cuestionó la ética profesional de la estrella de televisión, a quien acusó de divulgar información falsa y de lucrar con enfermedades serias.

Por esta razón, Centeno presentó una denuncia legal contra el youtuber lo que ha generado que su nombre esté en tendencia todos los días.