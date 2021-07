Marvel Studios y Warner Bros no estarán en la próxima Comic Con

Por segundo año consecutivo la Comic Con At Home no tendrá entre sus paneles ninguno de los esperados contenidos de Marvel Studios o Warner Bros (vía). Esto significa que el mundo de los superhéroes en el cine, definitivamente brillará por su ausencia a lo largo de los muchos paneles virtuales, o en el Salón H virtual, que con tanta tradición año con año reveló exclusivas de películas tan potentes como Avengers o La liga de la justicia.

Existen muchos factores que podrían ser los causantes de que dos de los gigantes de la industria deciden no acudir a la fiesta. En primer lugar Warner tiene el famoso DC Fandome, un evento virtual que el año pasado se llevó a cabo con mucho éxito y audiencia y en dónde se presentaron algunas de las películas más importantes que vendrán a futuro, como el primero trailer de The Batman, dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. El DC Fandom de este año ya tiene programada su fecha para el próximo octubre.

En segundo lugar Disney y Marvel también hallaron el éxito al concretar su propia fiesta de presentación llamada la D23, la cual no se celebra año con año, pero que ha resultado ser eficiente al momento en el que Mickey Mouse necesita publicitar sus producciones De hecho este año no habrá, pero Disney ya tiene programada una nueva D23 para el 2022 y presuntamente no será un evento virtual, sino una gran fiesta presencial.

El hecho de que Warner Bros y Marvel Studios no acudan a la Comic Con, sin duda representa de cierta forma un golpe para la convención de San Diego. No obstante, año con año las producciones en cine y televisión son abundantes y siempre necesitan del ala protectora de alguna suerte de evento en donde se tenga cierta cercanía con las audiencias.

No obstante, la última esperanza de ver algo parecido al cine de superhéroes en la Comic Con, yace con Sony Pictures y su universo extendido de personajes del mundo Spider-Man. A decir verdad Spider-Man: No Way Home, es sin duda una de las películas más esperadas por los fanáticos de las historietas. En cierto modo dicho filme también pertenece a Disney, pero valdría la pena considerarla como una posibilidad.

De cualquier forma la segunda entrega de Venom y la tan retrasada Morbius con Jared Leto, quizás tengan una aparición especial en las salas virtuales de la Comic Con, para no dejar morir el espíritu superheróico que tanto a caracterizado al evento a lo largo de muchos años.

Luego de que la Comic Con de San Diego suceda en su formato virtual durante los últimas días de este mes de julio, para las fechas de Acción de Gracias se planea una segunda convención, que será en modalidad presencial. Quizás tanto Warner como Marvel estén guardando la maquinaría pesada de sus producciones dicho evento. Sin duda un Salón H lleno de personas con mucha energía, puede definir el buzz de cualquier proyecto.

Fuente: CinePremiere