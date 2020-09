Marvel quiere a Tom Cruise para ser Iron Man en el Multiverso

Aunque la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel se está haciendo de rogar por culpa del coronavirus, son muchas las ganas de volver a ver a los superhéroes más icónicos de la saga, especialmente a aquellos que han construido esta franquicia, como Iron Man.

Y a pesar de que Robert Downey Jr. ya ha dicho que no piensa retomar el personaje, parece que, valiéndose de su nueva coartada narrativa, el Multiverso, Disney baraja la opción de traer de vuelta a Tony Stark con otro actor, nada más y nada menos que con Tom Cruise.

Según recoge We Got This Covered, Daniel Richtman, un conocedor de los entresijos de Marvel Studios, ha revelado que parece ser que Marvel quiere que Tom Cruise interprete a una versión diferente de Tony Stark en ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’. Es decir que encarne a un nuevo Iron Man que correspondería a un universo alternativo.

Están considerando un montón de cameos interesantes para ‘Strange’, para que haya diferentes versiones de los personajes que conocemos. Por ejemplo, he oído que están pensando en Tom Cruise para que sea un Tony Stark de otro planeta Tierra (Cruise casi consiguió el papel de Iron Man antes que Robert Downey Jr.)”, ha escrito Richtman.

Efectivamente, el actor de ‘Misión Imposible’ estuvo a punto de convertirse en Iron Man cuando el proyecto estaba en Fox, a finales de los años 90. Sin embargo, la producción no salió adelante. Esto significaría que no sería un sustituto de Robert Downey Jr. sino una especie de guiño o cameo.

Aunque la idea de volver a Tony Stark en el MCU sea un sueño cumplido para los fans (pese a que no fuese Robert Downey Jr.), toca volver a recordar que, de momento, no hay nada confirmado y que todo está, todavía, en el mundo de la rumorología. Eso sí, la llegada del Multiverso abre la posibilidad a muchas teorías, especialmente las relacionadas con la presentación de nuevos personajes o el regreso de antiguos.

Fuente: Excélsior