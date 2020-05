Marvel quiere a Hugh Jackman como Wolverine en su universo. El actor no descarta un cameo

Pese que la saga X-Men se despidió por la puerta de atrás con el fracaso de Dark Phoenix, los fans siguen muy ilusionados con la franquicia, más ahora que -tras la compra de Fox por parte de Disney- los mutantes se integrarán en el Universo Cinematográfico Marvel. Aunque se da por hecho que la patrulla X vivirá un lavado de imagen con un relevo de actores y un total reboot… pero hay un rostro conocido que el equipo de Kevin Feige quería para este nuevo ciclo: el Wolverine de Hugh Jackman.

Según informa We Got This Covered, el mismísimo mandamás de Marvel, Feige, le ofreció al actor australiano formar parte del MCU y este lo rechazó. Según esta información, el actor de 51 años simplemente no está interesado en volver a interpretar a Wolverine a tiempo completo. Pero, y ahí reside la gran novedad de este último reporte, pero tampoco ha descartado la idea de hacer un pequeño cameo en algún momento, tal vez en el Multiverso o como una versión alternativa del mutante de las garras de adamantium.

Cabe recordar que Jackman declaró en una entrevista para Daily Beast que “hubiera aceptado” formar parte del mismo universo que los Vengadores si esto se hubiera producido unos años antes.

“Honestamente, si eso hubiera ocurrido siete años antes, hubiera dicho que sí. Pero sabía que era el momento adecuado para abandonar la fiesta [refiriéndose al estreno de Logan], no solo para mí, sino también para el personaje”, declaró.

Efectivamente, Logan, estrenada en 2017, fue la despedida definitiva del actor de la saga X-Men, en la que Jackman llevaba desde el año 2000. Un adiós por todo lo alto, con el que James Mangold hizo historia al convertir al filme en la primera cinta de superhéroes en estar nominada al Óscar al mejor guión adaptado, una hazaña que sólo ha repetido Joker.

De momento, el único actor que esperan los fans que continúe en la nueva etapa en el MCU es Ryan Reynolds y su Deadpool. Por otro lado, los X-Men de Fox tienen un último capítulo por cerrar, a modo de epílogo con The New Mutants, que finalmente Disney estrenará en cines el 28 de agosto, si la COVID-19 lo permite.

Fuente: Sin Embargo