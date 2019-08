Marvel aún tiene planes para Chris Evans como Capitán América

Aunque Avengers: Endgame significó el final de algunos de Los Vengadores, al parecer Marvel Studios desea seguir explorando nuevos arcos narrativos y como punto de referencia se encuentra el Capitán América quien desde 2011 fue interpretado por Chris Evans y que hasta hace unos meses le cedió el manto a Sam Wilson / Falcon.

El portal We Got This Covered ha dado a conocer que los ejecutivos de Marvel planean ahondar y extender la historia de Steve Rogers en nuevas aventuras, quizá en un nuevo filme o en una serie de televisión donde aborden su rivalidad con Red Skull y su relación con Peggy Carter.

Capitán América Chris Evans

Nada de esto ha sido confirmado ni por Marvel Studios o Chris Evans. Si así fuera, tal vez la idea del regreso de Steve Rogers podría funcionar como una especie de precuela en una película o mejor aún en una serie limitada de televisión dentro de su nuevo servicio de streaming. ¿Será que veremos los eventos relacionados al asesinato de JFK? ¿La intervención de HYDRA en S.H.I.E.L.D? ¿O se ahondará más en la muerte de los padres de Tony Stark en manos de Bucky?

Por ahora sólo la fase 4 del MCU tiene confirmado el regreso de Black Widow con su película en solitario, Doctor Strange and the Multiverse of Madness y Thor: Love and Thunder.

Respecto al catálogo de Disney+ se encuentra Loki, WandaVision y lo más cercano que tendremos de Capitán América es The Falcon and The Winter Soldier donde lo viejos amigos del Capitán harán equipo para vencer al Baron Zemo (Daniel Brühl). Mientras vemos como Sam Wilson / Falcon

(Anthony Mackie) lidia para ser aceptado como el nuevo Capitán América.

Fuente: CinePremier