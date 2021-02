Martha Figueroa demanda a joven que acusó a su hijo de abuso

La conductora Martha Figueroa manifestó que ya emprendió acciones legales en contra de la mujer que acusó a su hijo, Alejandro Vaca Figueroa, de abuso.

Durante su encuentro con los reporteros a las afueras de Televisa San Ángel, la periodista defendió el honor de su retoño luego de que una joven asegurara en redes sociales que cuando tenía 17 años acudió a una fiesta con el hijo de Martha, donde él y sus amigos le ofrecieron un vaso de alcohol, después fueron a un departamento vacío y de ahí solo recuerda que despertó “afuera del edificio, sola tirada en la calle”.

Ante estos señalamientos, Figueroa puntualizó que emprendió acciones legales para limpiar el honor de su retoño. “Ya estamos en el asunto legal, la injustica es la injusticia, y me cayó gorda, pero para eso estoy haciendo lo que tengo que hacer legalmente, que ahí se resuelve, no en las redes ni en los programas, ni nada”.

Por otra parte, la comunicadora también fue cuestionada por la controversia que enfrenta su compañero Juan José Origel, después de que presumiera en redes sociales que había ido a Estados Unidos a vacunarse.

“Yo no lo hubiera subido, creo que ese fue el error, pero conozco a muchisisíma gente, que si les doy los hombres se van para atrás, de los que se la han puesto, pero no subieron la foto, entonces bueno, no soy nadie para juzgar, si te tienes que esperar hasta que te toque, si algún día te toca, o tratar por todos los medios de conseguirla, que eso fue lo que pasó. Personalmente me hubiera encantado ponérmela, pero me dijeron que todavía no”, externó.

Por: Agencia México