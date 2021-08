Markos D1 niega tener una relación con Lyn May y desconoce su ‘embarazo’

Marcos Hernández, mejor conocido como Markos D1, generó tremenda polémica al tambalear la versión de Lyn May, quien presuntamente está embarazada del cantante. ¿Qué dijo el supuesto padre del bebé de Lyn May? Markos D1 explicó que no tiene contacto con la vedette y que se enteró por televisión de la noticia de que presuntamente serían padres. ¿El embarazo de Lyn May es cierto o falso?

En entrevista con Suelta la Sopa, Markos D1 aclaró que no tiene una relación amorosa Lyn May. Aunque admitió que ambos en una ocasión tuvieron una “noche de copas”.

Asimismo, el cantante comentó que se enteró de la noticia -del presunto embarazo de la vedette- por los medios de comunicación. Contó que su madre le llamó para alertarlo sobre que sería padre, algo que en un inicio pensó sería broma:

“No sé si Lyn May está embarazada o no. Ella dice que yo soy el papá. Pensé que era una broma, pero luego ya lo miré que estaba en las televisoras y me habló mi mamá y –pensé–: ¿Cómo que voy a ser papá?”, comentó Marko D1.

“Nunca hemos tenido una relación, más que de trabajo. Pero obviamente, en una noche de copas que pasó sí nos quedamos juntos, cuando fue lo de Siete en México. Entonces, no sé qué pasó ahí. Ahora sí que como dice Thalía: ‘No me acuerdo y si no me acuerdo, no pasó’”, aclaró.

