Mark Hoppus, vocalista de Blink-182, revela que padece cáncer

El vocalista y bajista de la banda Blink-182, Mark Hoppus, dio a conocer que padece cáncer y ha estado luchando contra la enfermedad durante los últimos tres meses.

A través de sus redes sociales el intérprete de All the Small Things agradeció el apoyo que le ha brindado la gente que ha estado cerca de él para sobrellevar la enfermedad.

“Durante los últimos tres meses he estado recibiendo quimioterapia para el cáncer. Tengo cáncer. Apesta y tengo miedo, y al mismo tiempo estoy bendecido con médicos, familiares y amigos increíbles que me ayudaron esto”, indicó el músico estadounidense.

“Todavía tengo meses de tratamiento por delante, pero estoy tratando de mantenerme optimista y positivo. No puedo esperar para estar libre de cáncer y verlos a todos en un concierto en un futuro cercano. Los amo a todos”, añadió Hoppus en una historia de Instagram.

El también diseñador de moda publicó una fotografía en la que se le observa en un hospital, la acompañó de la leyenda “Hola, sí. Un tratamiento de cáncer, por favor”.

Mark Hoppus, originario de California, Estados Unidos, también se ha desempeñado como productor discográfico, conductor de televisión y modelo. Además de ser el bajista y uno de los vocalista de Blink-182, tiene participación en la banda alternativa +44 de la que es fundador. Como productor ha realizado álbumes para agrupaciones como Idiot Pilot, New Found Glory y The Matches.

Blink-182, fundada por Tom DeLonge, Mark Hoppus y Scott Raynor, saltó a la fama en California en 1992. Fue una de las bandas pioneras del pop punk y algunas de las canciones que más éxito cosecharon son I miss you, All the Small Things y Stay together for the kids. Tras la salida de DeLonge y Raynor, se integraron Travis Barker y Matt Skiba.