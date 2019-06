Mark Hamill ya no quiere volver a interpretar a Luke Skywalker en su vida

Hablar de Star Wars es hablar una de las franquicias de entretenimiento más importantes del mundo; siendo Luke Skywalker uno de los mayores referentes de la misma. Desde su muerte en The Last Jedi, se pensó que el hijo de Darth Vader ya no volvería a la lejana galaxia, sin embargo, el mismo Mark Hamill confirmó lo contrario; no sólo, también señaló su deseo de no volver a interpretar al personaje.

En una entrevista reciente, el actor señaló que estaría presente en The Rise of Skywalker de una manera un tanto peculiar; se presentaría como fantasma de la Fuerza, de la misma manera que hemos visto a otros personajes regresar como Obi-Wan y Yoda. En este caso es probable que se le aparezca a Rey o Kylo Ren en un momento clave de la trama.

Sumado a esto, mencionó que espera ya no tener que interpretar a Luke nunca; pues considera que su arco está cerrado y ya no hay nada más que contar acerca del guerrero. Hay que mencionar que él pensó que su personaje no regresaría después de el Episodio VIII, por lo que se sorprendió que volviera a ser requerido para unas escenas finales.

Mark Hamill está decepcionado de lo que pasó con Luke Skywalker

Ahora bien, para nadie es secreto que una de las personas más decepcionadas con el rumbo actual de Star Wars es Mark Hamill, él no ha tenido empacho en señalar una y otra vez su disgusto con lo que pasó en las dos películas pasadas. Ha criticado prácticamente todo, desde el cambio de la naturaleza de Luke, hasta el hecho que nadie pensara en reunir de nueva cuanta a Skywalker, Han y Leia en una última aventura.