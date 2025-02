Maribel Guardia ofrece pagar la rehabilitación de Imelda

Maribel Guardia anunció que se quedará con la custodia de su nieto José Julián por los próximos 90 días, esperando que su ex nuera, Imelda Tuñón, acepte sus problemas con las drogas y el alcohol, y decida rehabilitarse.

En conferencia de prensa, la actriz afirmó estar dispuesta a pagar por el tratamiento necesario para que José Julián, hijo de Julián Figueroa (fallecido en 2023), pueda estar con su madre.

«Si esto acaba con mi carrera no importa, mi nieto merece protección, ser amado y cuidado. Yo entiendo que si ella no lo ha hecho es porque está enferma. Imelda tiene 33 años, tiene que reaccionar.»Le entregaban drogas en la madrugada, le ofrecí ayuda en varias ocasiones, no acepta que tiene un problema. Yo no tengo la autoridad para internarla. Ella se iba a vivir sóla con mi nieto y yo entré en pánico», dijo Maribel, de 65 años.

La protagonista de Prisionera de Amor comentó que notó el consumo de drogas por parte de Imelda desde antes del fallecimiento de su hijo, quien también tuvo problemas con las sustancias. Asimismo, desmintió que la causa de su muerte haya sido una sobredosis, asegurando que murió por un problema en el corazón.

Información de Agencia Reforma