En los primeros minutos del sábado 12 de julio, a las 12:42 para ser exactos, la segunda hija de la primera dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez, y el gobernador Samuel García, llegó al mundo.

La pequeña Isabel García Rodríguez pesó dos kilos 830 gramos y midió centímetros, según anunciaron sus papás, quienes describieron a su bebé como “perfecta” a través de sus redes sociales.

Mariana Rodríguez y Samuel García dan la bienvenida a su segunda hija, Isabel

«¡Bienvenida, mi niña hermosa! ¡Te esperamos con los brazos abiertos y ya llegaste! ¡A tu manera, a tus tiempos y perfecta!», fue el mensaje con el que Mariana Rodríguez y Samuel García dieron la bienvenida a su segunda hija, Isabel, quien nació pasada la medianoche del viernes y llenó de felicidad a las familias del gobernador de Nuevo León y su esposa.

Con mensajes llenos de amor y agradecimiento por su nacimiento, que quedaron registrados en un video que la pareja dio a conocer en sus redes sociales, los familares de la pareja esperaron ansiosos a que el gobernador saliera con la bebé en brazos para poder verla a través de un cristal.

Visiblemente emocionado, el político emecista salió desde la habitación donde Mariana se recuperaba y con su segunda hija en brazos caminó hacia el cristal para que sus familiares pudieran verla de cerca y compartir con ellos la felicidad que marcó ese momento.

Con el nacimiento de Isabel, segunda hija de Mariana Rodríguez y Samuel García, sabemos que la pareja ha enfrentado momentos dolorosos antes de llegar aquí y consolidar su familia.

La primera dama de Nuevo León e influencer reveló que su camino hacia la maternidad no fue sencillo: desde mayo de 2020 hasta julio de 2024, sufrió varios abortos espontáneos, incluido uno en julio del año pasado, para el cual fue hospitalizada.

“Platiqué la primera [pérdida]… pero no platiqué las otras tres, porque me presto a (que dijeran): ‘inventó’, ‘quería llamar la atención’… y me asqueé tanto con la manera tan pública que lo viví en un principio”, comentó Mariana al respecto.

Más aún, en el podcast La Magia del Caos, señaló una mutación genética y el síndrome antifosfolípido que, entre otros riesgos, provoca abortos recurrentes, por lo que sabía que seguir con sus planes de ser mamá representaban un riesgo.

El nacimiento de Mariel, su primogénita en marzo de 2023, representó un triunfo emocional y médico, tras años de incertidumbre para el matrimonio. Ahora, con la llegada de Isabel, el logro se repite: dos hijas, dos pequeñas “princesas” que la familia García‑Rodríguez recibe con alegría y gratitud.

Mariana Rodríguez, mamá, influencer y ejemplo de resiliencia

Desde el anuncio del trabajo de parto –cuando Mariana compartió una conmovedora imagen junto a Mariel etiquetando un “último día separadas las hermanas”– hasta los videos en la clínica donde Samuel apostaba la hora del nacimiento, han sabido —como es su costumbre— combinar los aspectos más personales de su vida familiar con su perfil público.

Con más de 4.5 millones de seguidores en Instagram, Mariana Rodríguez ha convertido su maternidad en una narrativa abierta, solidaria y transparente, con la que ha ofrecido a sus followers un retrato humano de su familia, con la que idea de inspirar a miles de mujeres y parejas que han pasado por pérdidas similares.

Con información de Quién