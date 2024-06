Mariana Ochoa revela que el contrato de OV7 no tiene fecha de caducidad

Mariana Ochoa se mostró abierta y no descartó una posible reconciliación con Ari Borovoy durante su encuentro con la prensa, previo al concierto de La Sonora Santanera de Carlos Colorado en el Auditorio Nacional.

“Yo creo que en algún momento, ya cuando las rodillas no nos funcionen, ¿por qué no?, sería padrísimo… el tiempo sana muchas cosas”, respondió Ochoa a la posibilidad de que los OV7 canten boleros, debido a que ella participó en el mencionado show interpretando el tema Bésame mucho.

Contrato de confidencialidad entre los OV7 no tiene fecha de caducidad

Al respecto del documento de confidencialidad que firmaron los integrantes de la banda que les impide hablar de los problemas que los orillaron a tomar la decisión de separarse, Mariana Ochoa comentó:

“Sí, el contrato lo hay, y creo que el primero en decirlo fue el mismo Ari, es más, estábamos arrancando la gira, hace un par de años, y cuando empezaron a preguntar cosas creo que fue el primero que lo sacó a la luz”.

En este sentido, Mariana agregó: “Y pues sigue estando, pero pues sí, hay relaciones que el roce no se logró… arreglar, y sin embargo tampoco pasa nada grave, los problemas que hubieron se resolvieron, pero pues ya en cuestiones de amistad y eso, sí hay amistades que dejaron de ser”.

Sobre si esta prohibición tiene alguna fecha de caducidad, la ahora presentadora del programa Sale el Sol comentó: “Según yo, no prescribe… ahora sí ya lo revisé… y no hay fecha, yo no le encontré una fecha que, hasta tal día, hasta tal hora, según yo no prescribe”.

Mariana Ochoa no descarta reconciliarse con Ari Boroboy

Pese a lo complicado que puede parecer este problema entre los artistas, Mariana Ochoa no descartó que en futuro pueda limar asperezas con Ari Borovoy y volver a colaborar como lo hacían antes.

“Nos pasa en las familias, no pasa con nuestros amigos de toda la vida (…) ha habido diferencias (…) como lo hay en este momento, en específico conmigo y con Ari (…) pero sigue siendo mi familia (…) espero que en un momento el tiempo sea sabio y veamos que hay cosas mucho más importantes”, destacó.

Finalmente, Ochoa dejó entrever que ella siempre ha estado en la mejor disposición para solucionar sus diferencias con Ari, a pesar de que su contraparte no lo demostró durante su gira de despedida. “Estuvimos dos años cerca, pero cuando alguien no se quiere acercar, o no quiere responder, no lo hace, tiempo al tiempo”, expresó la artista.