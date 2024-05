Mariana Ochoa desmiente a Ari Borovoy por clausula de confidencialidad en OV7

Mariana Ochoa no quiso quedarse callada luego de que su ex compañero de OV7, Ari Borovoy, declaró durante su reciente encuentro con los medios de comunicación que no puede hablar de los cantantes con los que formó la agrupación por un tema de confidencialidad.

Debido a que el artista y mánager aseguró que él no fue el que solicitó la cláusula para que los OV7 no puedan hablar los unos de los otros frente a la prensa, es Ochoa, quien aprovechó su participación en el programa Sale el Sol, para desmentir a Borovoy.

Mariana Ochoa desmiente a Ari Borovoy sobre cláusula de confidencialidad de OV7

“Está bien decir mentiras de repente, pero de eso a creértelas, pregúntenle a Lidia y a Óscar ¿quién lo pidió?”, expresó Mariana Ochoa con una sonrisa.

Luego de que el periodista Gustavo Adolfo Infante le mencionó que ella ya había señalado a Ari por esta situación durante la entrevista que le brindó en el programa El minuto que cambió mi destino, la ahora presentadora de televisión contestó:

“Si, bueno, en realidad fueron los abogados, tal vez por eso dice que él no fue”.

Al respecto de si únicamente firmaron un contrato de confidencialidad o también tienen una orden de restricción, Mariana comentó:

Las diferencias entre los OV7 no son por temas económicos

“No recuerdo bien la cláusula, pero sí fue un acuerdo, cuando el abogado pidió esa cláusula, la otra parte que éramos Erika, Óscar, Lidia y yo, pues pedimos que fuera hacia ambas partes, porque si uno no puede hablar, pues que el otro tampoco (…) que fuera equitativo”.

Al respecto de lo que implica la prohibición, la cantante puntualizó: “Simplemente no hablar, porque muchas veces cuando hablas bien o mal, se malentiende muchas entrevistas que editan, o las opiniones que dan de repente personas de los espectáculos, se puede malinterpretar. No hablar, así más fácil”.

Finalmente, Mariana Ochoa descartó que actualmente los OV7 tengan diferencias por un tema económico, y asegurando que sus problemas no tienen nada qué ver con un tema delicado, únicamente dijo: “sí, como bien escuché, pues sí, hay relaciones que terminan, amistades que terminan, y tan tan, la vida sigue”.