Mariana Ochoa defiende a Kalimba y cuestiona acciones de Melissa Galindo

Mariana Ochoaexternó su apoyo y solidaridad con Kalimba, quien esta semana acudió al Reclusorio Oriente para enfrentar la denuncia que interpuso Melissa Galindo por presunto abuso sexual.

No se vale ¿no?, como dicen ‘hazte fama y échate a dormir’, porque en alguna ocasión le pasó algo, ahora le pueden inventar historias similares, cualquier persona… u momento cuando sucedió lo de Melissa, fue muy extraño, porque bueno, entre nosotros nos compartimos historias, fotos, videos, y yo veía a Melissa en su casa, entonces ¿por qué se va y se mete a su casa?, a la casa de Kalimba, si pasó algo no vas y te metes ahí”

Expresó molesta la cantante ante las preguntas de los reporteros sobre el delicado tema.

A favor de las víctimas

No obstante, la intérprete de 45 años aclaró que su postura siempre será a favor de las víctimas, pero en este caso en particular considera que hay otros temas que no tienen nada que ver con un abuso.

