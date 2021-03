María Conchita Alonso dice que el movimiento #MeToo le parece “exagerado”

La cantante María Conchita Alonso, quien en su repertorio incluye temas como “Acaríciame” y “Noche de copas”, aseguró que no se considera un ejemplo musical de empoderamiento femenino y que por el contrario, está en contra de las denuncias de acoso que se han hecho a través del movimiento “Me Too”. Fue durante una conferencia de prensa en la que Alonso participó para anunciar su regreso al espectáculo “Grandiosas”, la intérprete externó su sentir al respecto de los movimientos feministas.

“Yo no voy a cambiar mi forma de ser hoy en día porque un grupo de mujeres, que son menos, en realidad lo que pasa es que hablan mucho, dicen una cosa, a mí que me sigan lanzando piropos y si me dicen un piropo que es grosero, lo que siempre he dicho: ‘lo mandó a callar y se acabó’ porque es la naturaleza del hombre decir cosas bonitas o cosas a veces pasadas de tono, pero está la mujer entonces para pararlo, no para demandar. A mí que me sigan lanzando flores”, afirmó Maria Conchita Alonso.

La también exreina de belleza aseguró que no se siente un símbolo sexual, sin embargo es consciente de que con su actitud ha inspirado a que muchas mujeres se fortalezcan para ser libres y valientes, la enorgullece. “No me considero nada, yo simplemente soy y canto y da la casualidad de que mi personalidad, mi actitud en la vida le ha dado mucha fuerza a las mujeres de no tener miedo de hablar, no tener miedo de ser, no tener miedo al qué dirán pero es una cosa natural, cuando ellas ven que uno lo hace ‘ah pues si ella lo hace yo también’, eso sí es muy bonito que yo haya podido darles una seguridad como mujer, que se sientan seguras, que se sientan bien, que no se menosprecien ellas mismas, porque la sociedad ahora ha cambiado bastante, pero dicen que el hombre siempre arriba y no”.

Sin embargo, dejó claro que no está de acuerdo con las denuncias públicas que se han hecho en contra de personalidades del medio artístico, docentes y más espacios donde las mujeres han sido abusadas. “Lo del Me Too a mí me parece que es exagerado. A mí me encanta que un hombre me lance piropos y hoy en día no pueden lanzar piropos porque los pueden demandar, entonces es una exageración para mí, critican a alguien o dicen que alguien les hizo tal cosa pero sin embargo trabajan con esa persona que le hizo unos avances sexuales, que se portó mal hablando sexualmente, sin embargo sigue trabajando con esa persona, eso yo no lo entiendo.

Todo en la vida tiene que ir en medio, no te puedes exagerar e irte de un lado o de otro, no solamente existe el blanco y el negro, existe el gris, entonces horrible, ahora tener que pensar lo que uno va a decir porque si no metes la pata y puedes herir a no sé quién, a no sé cuántos”. El espectáculo “Grandiosas” este año también contará con la participación de la cantante Jeanette, Karina y Dulce, se transmitirá por streaming el 10 de abril.

Información de: El Universal