Margot Robbie no sabe cuándo hará otra película con Harley Quinn

En un hipotético listado de personajes favoritos del DCEU, a nivel general, muy probablemente aquella sonriente antiheroína presuma de un puesto elevado e inamovible. Con sólo dos títulos (y un tercero en camino), la célebre Margot Robbie hizo del susodicho personaje uno de los elementos más queridos de toda una franquicia. Sin embargo, independientemente de esta enorme popularidad, la actriz no tiene garantías sobre cuándo habrá otra película de Harley Quinn, posterior a la venidera The Suicide Squad.

En entrevista con EW, Margot Robbie se dijo agotada de haber dedicado los últimos dos años a Harley Quinn (película tras película). Recordemos que con Aves de Presa, ella no sólo fungió como protagonista, sino también como productora. Y el mismo año en que culminó el rodaje de aquella cinta, comenzó el de The Suicide Squad, donde Robbie volvió a vestir la indumentaria de arlequín, ahora bajo la dirección de James Gunn.

«Fue una especie de filmación consecutiva entre Birds of Prey y esto [The Suicide Squad], así que pensé: ‘Uf, necesito un descanso de Harley porque es agotadora’«, comentó la histrión. «No sé cuándo será la próxima vez que la veamos. Estoy tan intrigada como todos los demás».

Sobre el destino de Harley Quinn dentro del universo de películas de DC, Zack Snyder nos brindó una respuesta desalentadora. En su corte de Liga de la Justicia, el cineasta incluyó una secuencia de presagio, ambientada en un mundo distópico donde resulta que el personaje está muerto. «¿Qué? No sabía eso. Gracias por decirme», expresó Robbie entre risas durante la misma charla con EW, después de que le revelaran aquel momento de la película.

Sin embargo, la australiana sabe que las defunciones no suelen ser definitivas en las historietas de superhéroes, como tampoco suelen serlo en las adaptaciones fílmicas. Por ende, que Snyder haya «matado» a Harley Quinn no quiere decir que Robbie deba despedirse del personaje. Y no sólo porque Warner aparentemente tenga poco interés en expandir la visión de aquel director… A fin de cuentas, diría la actriz, «cada película [de superhéroes] es su propio tipo de cosas».

«Supongo que es algo así como en los cómics«, señaló la nominada al Óscar. «La versión cinematográfica del universo de DC, en realidad, creo que se parece mucho a los cómics. Tomas un cómic y algo está sucediendo; luego, el siguiente cómic y tal vez ese personaje no esté vivo, o tal vez ese personaje no esté con esa persona, o tal vez ese personaje se vea completamente diferente«.

Y agregó:

«No es como Marvel donde todo está más obviamente vinculado de una manera más lineal. [En el Universo Extendido DC] parece que hay tantas historias, mundos y películas adyacentes sucediendo al mismo tiempo, al igual que en los cómics. Entonces, sí, no lo sabía [que Harley Quinn murió], pero no necesariamente cambia lo que otras personas pueden hacer con este universo. No lo creo».

Por lo pronto, el mes entrante finalmente sabremos hacia dónde llevará James Gunn a Harley Quinn y a los demás integrantes del «escuadrón suicida». The Suicide Squad llegará a salas mexicanas el próximo 6 de agosto.

Fuente: CinePremiere