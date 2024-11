Margot Robbie da a luz a su primer bebé con su esposo Tom Ackerley

¡Margot Robbie es mamá! Según se informa, la estrella de Barbie dio a luz a su primer bebé junto a su esposo Tom Ackerley.

Según el Daily Mail, la pareja dio la bienvenida a un niño el pasado 17 de octubre, un poco antes de lo previsto.

Margot Robbie da a luz a su primer bebé

El medio dijo que «todo está bien» con la familia y que se espera que los papás de la pareja lleguen pronto para conocer a su nieto.

La revista People informó en julio pasado que la actriz, de 34 años, estaba embarazada después de que aparecieran fotos de Margot Robbie mostrando su pancita de embarazada durante unas vacaciones en Italia.

La nominada al Oscar mostró su barriga con un top blanco corto mientras estaba en el Lago Como con su pareja de 34 años. La pareja ha mantenido su romance notoriamente privado desde que se conocieron en 2013.

Robbie y el cineasta comenzaron a salir al año siguiente después de ser “amigos durante tanto tiempo”, explicó la actriz durante una entrevista que le concedió a la revista Vogue en 2016.

La relación de Margot Robbie y Tom Ackerley

La nominada al Globo de Oro explicó: “Esto me tomó por sorpresa… Siempre estuve enamorada de él, pero pensé: ‘Oh, él nunca me amará de vuelta. No hagas que parezca raro, Margot. No seas estúpida y le digas que te gusta’”. Cuando “sucedió”, la relación “tuvo mucho sentido”, recordó.

Si bien no está claro si la pareja se comprometió, la boda de Robbie y Ackerley fue noticia en diciembre de 2016. Caminaron hacia el altar en una ceremonia privada en la Costa Dorada de Australia.

Robbie Ackerley trabajan en estrecha colaboración como cofundadores de LuckyChap Entertainment, y en junio él habló con el Times de Londres sobre su dinámica “perfecta” de trabajo.

«No tenemos un interruptor para encender y apagar. Todo se ha convertido en una sola cosa», dijo el actor sobre pasar «24 horas al día» juntos. Juntos han llevado a la pantalla Promising Young Woman, Maid y más proyectos.

Con información de Quién