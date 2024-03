Marc Anthony y Nadia Ferreira muestran por primera vez la cara de su bebé

Ya transcurrieron nueve meses del nacimiento del hijo de Marc Anthony y su esposa Nadia Ferreira , y para celebrarlos, la pareja mostró por primera vez la cara de Marco, cuyo nacimiento fue el 12 de junio de 2023, aunque hasta seis días después lo anunciaron sus papás en una publicación de Instagram.

Marc Anthony y Nadia Ferreira muestran la cara de su bebé por primera vez

“Felices 9 meses mi todo. Mami y papi te aman”, escribieron ambos a través de sus redes sociales junto a una imagen del bebé vestido de beige con gorrito de osito y tenis Nike Jordan.

El séptimo hijo del salsero puertorriqueño tiene ojos azules, del mismo tono a los de su mamá, la modelo paraguaya. Aunque otras veces ya había sido fotografiado, incluso David Beckham mostró una imagen de su ahijado recién nacido, nunca se había visto su cara, sólo se le veía de espaldas o de lado.

Tras casi un año de noviazgo, Marc y Nadia se casaron el 28 de enero de 2023 en el Pérez Art Museum Miami (PAMM). La ceremonia fue oficiada por el Mayor de la Ciudad de Miami, Francis X Suarez, mientras que la bendición a los nuevos esposos corrió a cargo del Padre Jorge.

Romeo Santos, Maluma, Marco Antonio Solís y Bigram Zayas, hermano de Marc Anthony, fungieron como testigos del enlace mientras que el exfutbolista David Beckham fue uno de los padrinos al igual que el magnate mexicano Carlos Slim.

Entre los invitados a la boda, sobresalieron David y Victoria Beckham, Salma Hayek, Lin Manuel Miranda y Luis Fonsi, así como el presidente de República Dominicana, Luis Abinader y el mandatario de Paraguay, Mario Abdo con su esposa Silvana.

Nadia Ferreira, de entonces 23 años, ya tenía un embarazo de cuatro meses, por lo que el diseño de su vestido fue holgado a fin de disimular su vientre.

“Yo no sé si fue la comida paraguaya o la comida boricua que le cayó mal a Nadia, porque me cuentan que Marc pasó toda la noche sobándole la barriguita y dándole besitos a la barriguita de Nadia. Ellos no quieren decir aún que está embarazada, porque imagino que esa va a ser otra portada de una revista”, comentaba en aquel entonces el periodista Óscar Petit en el programa de espectáculos Siéntese Quien Pueda.

¿Cuántos hijos tiene Marc Anthony?

Marc Anthony estuvo casado con Jennifer Lopez de 2004 a 2014, y son papás de los mellizos Max y Emme, que ahora tienen 16 años. Tras su divorcio, él se casó con Dayanara Torres. Estuvieron juntos del2000 al 2004, y le dieron la bienvenida a sus hijos Cristian y Ryan, que tienen 23 y 20 años.

El cantantetambién es papá de Arianna y Chase, que tuvo consu exnovia Debbie Rosado.

En los últimos días ha trascendido que Nadia Ferreira estaría embarazada de nuevo debido a que en sus últimas apariciones públicas se ha mostrado con atuendos holgados que disimulan su figura.