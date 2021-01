Manga de ‘Attack on Titan’ llegará a su fin en abril

‘Attack on Titan’ ha sido uno de los mangas y animes más exitosos de la última década; sin embargo todo llega a su final. Hajime Isayama, autor de la obra dio a conocer que su historia terminará en estos primeros meses de 2021, para ser exactos el próximo 9 de abril.

Esto se anunció en Bessatsu Shonen Magazine, la revista donde se ha publicado ‘Attack on Titan’ todo este tiempo, ahí Isayama mandó un mensaje agradeciendo a todos los fans por su apoyo en estos 11 años e ironizó cómo ha anunciado el fin del manga desde el 2013.

La obra se comenzó a publicar en 2009, luego siendo una versión extendida de una historia corta que el propio mangaka realizó en 2006, misma que fue bien recibida. Fue tal el éxito de esta historia es considerada la salvadora de la editorial Kodansha, que se encontraba en crisis antes de este lanzamiento.

El anime de ‘Attack on Titan’ también terminará en 2021

2021 marcará la despedida general de ‘Attack on Titan’, además del manga, el anime también verá su final en este año; aunque de momento no se ha dado a conocer cuándo veremos el desenlace, se confirmó que esta última temporada sólo tendrá 16 episodios.

Hasta este momento se han transmitido 4 capítulos, ya se anunció el los próximos 4 se emitirán del 11 de enero al 1º de febrero; lo que nos daría la mitad del arco final de ‘Attack on Titan’. Si se mantiene este ritmo es probable que tanto manga y anime terminen el mismo mes de abril.

Fuente: SDP