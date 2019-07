Mamás cristianas piden eliminar una escena de Toy Story 4 donde aparece una pareja de lesbianas

A pesar del éxito que ha tenido la cuarta entrega de Toy Story, la organización de Cristianos One Million Moms están inconformes con una escena de la película donde aparece una pareja de lesbianas, por lo que las mamás cristianas están juntando firmas para que Disney elimine la imagen.

En la película, cuando Bonnie va por primera vez al jardín de niños, en un segundo plano se observa a dos mujeres que llevan a un niño a la escuela. Según la organización esa escena se entiende como que las mujeres son una pareja criando a un niño, lo que causó la molestia de las mujeres cristianas.

“La escena es sutil para sensibilizar a los niños. Pero es obvio que el niño tiene dos madres y lo están criando juntas”, fueron los comentarios de la organización.

Cristianos One Million Moms insisten en que mostrar a una pareja gay estaba demás porque no afecta ni suma a la historia y aseguran que Disney sólo busca ser incluyente.

“Es posible que algunos niños no capten esta referencia pero fue extremadamente innecesario como con la pareja de lesbianas. Ambos fueron breves y no fue necesario incluirlos, ya que no sumaron a la trama de la historia”.

Hasta el momento la petición ha sido firmada por 12 mil personas

Por su parte las activistas pro-LGBT aplaudieron la escena y la calificaron como un “pequeño pero importante” aporte a la comunidad LGBT.

Fuente: Excélsior