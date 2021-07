Mamá de YosStop pidió atención a Claudia Sheinbaum: “Tú eres madre”

Marina Badui había evitado dar declaraciones y hablar del tema de su hija, pero la tarde de este domingo, la madre de YosStop subió un comunicado a la plataforma de Youtube, en el que asegura que el caso de Yoseline se trata de una injusticia.

El video dura cerca de dos minutos, y en este afirma que su hija fue arrestada injustamente “Hace unos días se llevaron injustamente a mi hija, llegaron a su domicilio más de 40 o 45 elementos de la policía y se la llevan directamente a un penal como si ella fuera una delincuente, como si fuera una criminal”, aseguró.PUBLICIDAD

Además, Badui destacó los logros y méritos de su hija. “Yoseline es una persona muy emprendedora, muy trabajadora, muy luchona, todo lo que ha hecho lo ha logrado por su propio esfuerzo y trabajo y es una buena persona”, puntualizó la mamá de YosStop.

Marina sostuvo que su hija estaba haciendo su trabajo basado en las redes sociales, calificando como injusto lo que le han hecho. “Ella es comunicóloga y se dedica a las redes sociales y yo pido justicia por que lo que están haciendo es injusto para ella”, detalló.

También dirigió su mensaje a la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, y pidió especial atención en el caso de su hija. ““A ti, Claudia Sheinbaum, tú sabes, tú eres madre, eres mujer y quisiera que me entendieras lo que estoy pasando porque no es justo que mi hija esté privada de su libertad en una cárcel, osea eso no puede ser, yo pido que pidan atención es este caso en especial porque lo que está pasando no es normal”, añadió.

Fuente: Infobae