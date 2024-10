Mamá de Selena Gomez revela el momento en que descubrió que su hija sería actriz

Mandy Teefey, mamá de Selena Gomez, dice que extraña poder hacer cosas sencillas con su hija, quien ahora es una superestrella y empresaria multimillonaria.

Ahora que su hija es una superestrella global y una empresaria multimillonaria, Mandy Teefey, mamá de Selena Gomez aseguró que extraña poder hacer cosas sencillas con su hija, como hacer juntas las compras del súper.

Pero también reveló, en una reciente entrevista, el momento en que descubrió que su hija sería actriz y donde, al parecer, tuvo la certeza que la vida de Selena estaba destinada a llevarla a la cima del éxito.

Mandy Teefey, mamá de Selena Gomez, extraña hacer cosas ‘normales’ con su hija

La mamá de Selena Gomez, quien actualmente es una exitosa empresaria de 48 años, crió a la actriz y cantante de 32 años como madre soltera en una situación de relativa pobreza en Grand Prairie, Texas. Pero ahora que su hija es una celebridad reconocida en todo el mundo, añora los días en que podían simplemente «pasar el rato» e ir de compras sin ser reconocidas.

Mandy Teefey, mamá de Selena Gomez (Startraks/Shutterstock/Startraks/Shutterstock)

¿Es realmente necesario?

Situación que se ha vuelto prácticamente imposible desde que Selena saltó a la fama en Disney Channel cuando era adolescente y más tarde se convirtió en una actriz, cantante y magnate del maquillaje multimillonaria.

Selena Gomez se convirtió en empresaria multimillonaria con 32 años de edad (Kevin Winter/Getty Images)

Así era la vida de Selena Gomez antes de ser famosa

En el número de Mujeres del Año 2024 de Glamour la mamá de Selena Gomez describió las cosas que le gustaba hacer con su hija antes de que su nivel de fama les impidiera salir a la calle sin ser reconcidas. «Solíamos ir a Target y pasar el rato yendo de compras y hacer tonterías, pero eso ya no se puede hacer».

Y hablando de maternidad:

A Mandy y Selena también les gustaba visitar Disney World, pero admitió que hoy en día tienen que ir por una entrada separada del público, por lo que extraña poder ver el parque que se muestra al resto del mundo. «Tienes que ir por detrás, donde están todas las cosas mecánicas, y realmente no puedes recorrer el parque. Te lo pierdes».

Mandy Teefey, mamá de Selena Gomez (Startraks/Shutterstock/Startraks/Shutterstock)

Mamá de Selena Gomez revela el momento en que descubrió que su hija sería actriz

La también productora de la serie 13 Reasons Why, quien tuvo a Selena cuando tenía sólo 16 años de edad con Ricardo Gomez, llegó a tener tres trabajos para poder pagar las cuentas. En su juventud, también fue artista y reveló que sintió miedo cuando descubrió que Selena Gomez tenía inquietud por la actuación y era evidente que podía hacer una carrera en la industria del entretenimiento.

Tienes que leerla:

Desde pequeña, Selena Gomez dio muestras de que sería actriz (Neilson Barnard/Getty Images)

«Fue a uno de mis ensayos conmigo y se quedó sentada todo el rato, sin moverse. De camino a casa se quedó callada y me dijo: ‘Sabes, mamá, sería más gracioso si lo hicieras así’. Y pensé, ‘Oh, no. Será actriz’», reveló Mandy Teefey al New York Times.

Con información de Bang Showbiz