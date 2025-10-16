Mamá de Harry Styles le dedica un emotivo mensaje a Liam Payne a un año de su muerte

Anne Twist, la mamá de Harry Styles, recordó a Liam Payne con un mensaje lleno de amor y nostalgia a un año de la muerte del ex integrante de One Direction.

Este 16 de octubre de 2025 se cumple un año de la muerte del cantante Liam Payne , quien falleció a los 31 años al caer desde el balcón de un tercer piso de un hotel en Buenos Aires, Argentina.

Desde las primeras horas del día, las redes sociales se llenaron de mensajes de admiración y cariño por parte de los fans. Uno de los más conmovedores fue el de Anne Twist, la mamá de Harry Styles , quien dedicó una emotiva publicación en sus historias de Instagram.

Mamá de Harry Styles dedica un emotivo mensaje a Liam Payne

Anne Twist mantuvo una estrecha relación con los integrantes de One Direction desde que iniciaron su carrera en The X Factor, y ahora no quiso pasar por alto el primer aniversario luctuoso de Liam Payne , quien murió el 16 de octubre de 2024 al caer de un balcón del tercer piso de un hotel en Argentina.

Mensaje de Anne Twist, la mamá de Harry Styles (Instagram)

«Descansa en paz Liam Payne. Estamos conmocionados y sin palabras. Es una tragedia que hayas fallecido tan joven; siempre vas a ser amado, siempre extrañado y nunca olvidado. Viviras en todas las canciones que cantaste. Tal vez el cielo sea un paraíso para ti, donde estés a salvo y nadie pueda hacerte daño”, escribió

La publicación que rapidamente se viralizó en redes sociales también destaca el profundo cariño que todos le han tenido a Liam: «Que sientas el amor de la tierra en tu nuevo hogar, Enviamos mucho amor a aquellos que te amaron: a tu familia, a tus amigos, tus hermanos de One Direction y tus Directioners, y mucho amor de tu hijo, Bear», finalizó.

Liam Payne y Harry Styles (Getty Images)

El mensaje de la mamá del intérprete de “Watermelon sugar” contrasta con el silencio de los demás integrantes de la banda (Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik), quienes hasta el momento no se han pronunciado en este primer aniversario del fallecimiento de Liam Payne.

Novia de Liam Payne lo recuerda a un año de su muerte

Kate Cassidy , novia de Liam Payne , se unió a la larga lista de personas que le dedicaron mensajes al cantante en el primer aniversario de su muerte.

“Hoy se cumple un año completo sin ti aquí”, escribió la influencer de 26 años en su cuenta de Instagram. “Siempre odiaré las despedidas. Te extraño, Liam”, agregó junto a una foto en blanco y negro de ella y el cantante acostados en la cama.

Luego, recurrió a sus Instagram stories donde compartió una segunda imagen de ella y Liam acostados sobre la nieve mientras lo abraza por el cuello.

Kate Cassidy y Liam Payne (Insatgram)

Pero su homenaje no se quedó un solo posteó, Cassidy decidió regresar al lugar donde comenzó su historia de amor con Liam, el bar Ritual de Charleston, en Carolina del Sur, donde la pareja se conoció en septiembre de 2022 cuando ella trabaja allí

A través de sus stories en Snapchat, Kate grabó un video de la mesa donde tuvieron su primera plática, el rincón donde lo atendió, e incluso la terraza donde Payne se sentó esa noche rodeado de amigos.

“Okay, por favor ignoren cómo me veo porque no estoy teniendo un buen día. Esto es donde Liam y yo nos conocimos por primera vez. Había una cabina, lo prometo. No estábamos simplemente aquí. Y luego él estaba sentado aquí, Connor estaba sentado aquí, y yo estaba de pie aquí”, relató con la voz entrecortada. El video conmovió a sus seguidores que le enviaron mensajes de apoyo.