“Maldita ciudad”. Así ofendió Adam Levine a Viña del Mar porque el público reprobó su show

Este jueves 27 de febrero fue la quinta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, en Chile, una de las más esperadas por los asistentes, pues se presentaba la banda musical estadounidense Maroon 5.

Sin embargo, la presentación de esta agrupación de pop rock no cumplió con las expectativas de la gente, que recurrió a las redes sociales para manifestar su descontento por el show que brindó la banda, especialmente contra su vocalista, Adam Levine, por su evidente falta de energía en el escenario.

Pero, más que el show de la noche anterior, este viernes se generó una nueva polémica, luego que el programa matutino ‘Bienvenidos’, de Canal 13, revelara los insultos de Levine contra Viña del Mar y los asistentes al festival, tras dejar el escenario.

“Fucking town” (maldita ciudad) y “Assholes” (imbéciles) se le escuchó decir al cantante estadounidense mientras se dirigía a los camerinos.

Levine, también en su retirada, criticó la calidad de la organización del festival, que se transmite en vivo por radio y televisión.

“Esto es un programa de televisión… no un concierto”, se le escucha decir muy enojado al vocalista. “No es posible”, remató.

Una rápida presentación

Aunque la quinta noche del festival arrancó puntualmente sus presentaciones, Maroon 5, al momento de salir al escenario, se retrasó cerca de una hora.

La banda inició con la canción ‘It Was Always You’ su presentación y le siguieron otros temas como ‘This Love’, ‘Makes Me Wonder’, ‘Payphone’, ‘Moves Like Jagger’, ‘Lucky Strike’ y ‘Sunday Morning’.

Cuando llegó el momento de interpretar ‘Don’t Wanna Know’, ‘One more night’ y ‘Sugar’, el vocalista dejó el coro de estas canciones en la voz del público, ante una clara falta de aire.

La agrupación terminó su espectáculo, de apenas una hora y 10 minutos —generalmente los shows duran dos horas— con ‘She will be loved’ y ‘Girls Like you’. Culminadas las canciones, bajaron del escenario sin despedirse de la gente.

Además, tampoco hubo lugar para la entrega de la Gaviota, el galardón que, a pedido del público, se otorga a los artistas que participan del festival.

Previamente, recoge La Tercera, la agrupación pidió que su presentación se hiciera sin interrupciones y que si el público pedía que le dieran la Gaviota, el galardón debía ser entregado bajo los escenarios.