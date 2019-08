¡’Malcolm el de en medio’ tendrá su película!

Queda claro, las mejores noticias llegan en el momento menos esperado. Hoy toca a Frankie Muniz ser el portador del fantástico informe: después de 13 años se confirma que la serie Malcolm el de en medio tendrá película.

El actor estadounidense, actualmente de 33 años de edad, en entrevista con el sitio de fans Malcolm France aseguró que ya se está trabajando en el guión; sin embargo, no es un hecho que el elenco original vuelve a acaparar pantallas.

“Sería un largometraje. Entonces, no necesariamente una nueva temporada o episodios, quieren hacer una película. Sé que un guion se está preparando. No puedo hablar mucho. Sería una película. No necesariamente una nueva temporada o episodios. A mí me gustaría ver una temporada de 10 ó 12 episodios, porque así puedes continuar toda la historia ver dónde están”FRANKIE MUNIZ

Indicó que Bryan Cranston es el más entusiasmado con el regreso de la comedia por lo que de obtener luz verde para su publicación será gracias a él.“Los escritores originales están involucrados. A Bryan le gusta mucho la idea: si alguien puede hacer que pase es él”.FRANKIE MUNIZ

No quiso dar por hecho que todo el elenco se reunirá aunque no pierde la esperanza. Incluso dejó entrever que uno de ellos está poniendo un poco de resistencia.“Tal vez una vez que sea concreto esta persona cambiará de opinión. Espero porque cada personaje jugó su parte en el éxito de la serie”FRANKIE MUNIZ

Serie Malcolm el de en medio fue un éxito

La serie de Malcolm el de en medio se transmitió del 2000 al 2006 contando con siete temporadas que involucran las participaciones de los actores Bryan Cranston, Jane Kaczmarek, Frankie Muniz, Christopher Masterson, Justin Berfield y Erik Per Sullivan.

El programa retrata el día a día de una familia de clase media que es disfuncional. Considerada una de las comedias televisivas más exitosas fue reconocida con siete premios Emmy.

Fuente: SDP Noticias