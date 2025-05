Majo Aguilar triunfa en Arabia Saudita mientras reportan que Ángela Aguilar fue abandonada por el público en Puebla

La dinastía Aguilar vivió un fin de semana de contrastes. Mientras Majo Aguilar triunfaba a nivel internacional en Arabia Saudita, su prima Ángela Aguilar enfrentaba un deslucido recibimiento en la Feria de Puebla 2025, donde no logró conquistar al público local.

El sábado 3 de mayo, Majo Aguilar fue la encargada de interpretar el Himno Nacional Mexicano en la esperada pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y el cubano William Scull, en Riad. El evento, con transmisión global y millones de espectadores, puso los ojos sobre la joven cantante, quien no defraudó. Con una interpretación impecable, sobria y apegada al protocolo, Majo fue ovacionada por los asistentes y ampliamente elogiada en redes sociales.

La nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre lució un traje negro al estilo de la ranchera tradicional, con el que reafirmó su sello artístico. Su voz firme, limpia y con una timbre que muchos comparan con el de su abuela, la consolidó como la nueva “princesa del regional mexicano”. “Majo Aguilar enseñando cómo se debe entonar el Himno Nacional, no como su prima”,escribió un usuario en X (antes Twitter). Comentarios como este se multiplicaron tras su participación.

La interpretación marcó un antes y un después en la carrera de Majo, quien ha optado por forjar su camino de forma independiente, alejada de la gestión artística de Pepe Aguilar. A sus 29 años, ha demostrado que su talento trasciende el apellido. “CLARAMENTE TENÍA QUE SER MAJO AGUILAR LA QUE CANTARA EL HIMNO MEXICANO EN LA PELEA DEL CANELO. El verdadero orgullo de la dinastía Aguilar”, se leyó entre las reacciones más virales.

Este domingo, a través de una historia en Instagram, Majo Aguilar agradeció a sus seguidores por las innumerables muestras de apoyo que recibió en las últimas horas.

Ángela Aguilar vive noche de contraste en Puebla

En contraste, Ángela Aguilar y su padre Pepe Aguilar vivieron una noche menos exitosa. Su presentación del 2 de mayo en la Feria de Puebla no logró llenar la plaza cívica La Victoria, según reportes de medios locales como El Sol de Puebla y Debate. Aunque no se trató de un escenario vacío, el espacio lució con claros visibles, un hecho inusual para figuras de su talla.

Pepe Aguilar ofreció un show con mariachi y recordó temas clásicos como “Por una mujer bonita” y “Me estoy acostumbrando a ti”, además de rendir homenaje a Paquita la del Barrio. “Qué honor estar en Puebla, me parece que esta noche va a ser inolvidable para todos”, dijo al iniciar el espectáculo. No obstante, el entusiasmo no se reflejó en la convocatoria.

Ángela apareció en la segunda parte del show con canciones como “La llorona” y “El equivocado”, pero no logró encender al público como en otras ocasiones. En redes sociales, las comparaciones con Majo fueron inevitables. “Majo Aguilar lo hizo bastante bien. Emociona. De verdad, emociona”, escribió un seguidor, marcando la diferencia entre el impacto de ambas artistas ese fin de semana.

Dos caminos, una dinastía

Ambas son parte del legado musical de los Aguilar, pero sus carreras reflejan enfoques distintos. Mientras Ángela ha crecido bajo la tutela directa de su padre y ha gozado de una exposición constante en medios y escenarios, Majo ha optado por una trayectoria más discreta pero sólida. Su participación en Arabia Saudita podría convertirse en el momento clave que la coloque como una nueva figura central del regional mexicano.