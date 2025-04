Maite Perroni se unirá a Xochitl Gomez, a quien vimos junto a Benedict Cumberbatch en Doctor Strange and the Multiverse of Madness, para protagonizar la película No te olvides, lo que marca el debut en Hollywood de la actriz mexicana.

Deadline anunció el próximo musical en el que Perroni y Gomez compartirán pantalla por primera vez interpretando a madre e hija. Y, en exclusiva, Maite nos adelantó que esta historia, que habla de tres generaciones de mujeres mexicoestadounidenses, es «un abrazo a nuestra alma».

¿De qué trata la nueva película de Maite Perroni?

El guión de la película No te olvides, a cargo de Nerris Nevarez-Nassiri, presentará una narrativa centrada en tres generaciones de mujeres mexicoestadounidenses, quienes emprenden un viaje que les permitirá sanar heridas, descubrir el poder del humor y vivir un romance inesperado.

La trama gira en torno a María (Xochitl Gómez), una joven chicana de unos veinte años que aún no ha revelado su orientación sexual.

Xochitl Gómez, quien dio vida a America Chávez en el MCU, actuará junto a Maite Perroni en ‘No te olvides’ (Jesse Grant/Getty Images for Disney)

A pesar de la desaprobación de su madre Celestina (Maite Perroni), una mujer completamente entregada al trabajo, María decide cumplir la última voluntad de su abuela: volver al pequeño pueblo mexicano donde nació, antes de que el Alzhéimer le borre los recuerdos por completo.

Maite Perroni debutará en Hollywood con una película musical

Música y actuación se conjugan en la película que marcará el debut en Hollywood de Maite Perroni, con un proyecto que, además, habla de una historia familiar y de mujeres que trasciende el tiempo y la frontera entre Estados Unidos y México, por lo que sin duda ha tocado las fibras más sensibles de la cantante y actriz.

Maite Perroni prepara su debut en Hollywood con ‘No te olvides’ (Getty Images)

En exclusiva, Maite nos comentó sobre su próximo gran proyecto que «No te olvides es un abrazo a nuestra alma, a nuestra razón de ser, al valor de la familia, de nuestras raíces. Honrando y reconociendo nuestra vulnerabilidad y grandeza, y abrazando los colores de nuestra bandera con orgullo y pasión».

Así será el debut de Maite Perroni en Hollywood

La película, No te olvides, que marcará el debut de Maite Perroni en Hollywood, está basada en una historia original, contará con la producción de Tony Estrada (The Mother, Menace and Me) y Kristina Rivera (La Mula). La dirección estará a cargo de Kimberly McCullough, conocida por su trabajo en High School Musical: The Musical: The Series, quien será la responsable de dar vida a esta historia en la pantalla.

Mientras que Maite Perroni ha estado involucrada en la industria musical desde hace más de dos décadas, Gomez sorprendió al mundo con su destacada participación en el programa Dancing with the Stars. Gracias a estas trayectorias, es que ambas actrices han demostrado contar con una experiencia destacada en este ámbito.

Es así, como después de finalizar el exitoso Soy Rebelde Tour con RBD, que Maite Perroni ha retomado su actividad profesional como actriz mientras disfruta de su nueva experiencia como mamá, de la que incluso ha mencionado estar fascinada, por lo que no descarta tener otro bebé.