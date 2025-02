Maite Perroni confirma que su relación con Anahí y Dulce María está fracturada

La cantante manifestó su disposición para que el documental sobre la exitosa gira de RBD salga a la luz.

La actriz Maite Perroni hizo frente a las especulaciones sobre las diferencias que podría tener con Anahí y Dulce María, sus ex compañeras del grupo RBD, luego de que las dos últimas han aparecido juntas en distintas reuniones y ella ha sido la gran ausente.

A pesar de que las famosas no se habían pronunciado públicamente sobre su distanciamiento, en esta ocasión fue la cantante quien decidió acabar con los rumores al respecto, y confirmó que existe una ruptura en la relación que mantenía con sus colegas.

Maite Perroni confirma distanciamiento con Anahí y Dulce María

“Pues, ¿qué te puedo yo decir? Creo que pensamos diferente y como adultos tomamos nuestras decisiones, y así es. Afortunadamente, mis amigas y mi familia son los mismos de hace 20 años”, expresó Maite Perroni sin entrar en más detalles.

Dulce María, Anahí y Maite Perroni (Instagram/Anahí)

Previo a estas declaraciones, Maite manifestó su disposición para que el documental sobre la exitosa gira de reencuentro de RBD, realizada en 2023, salga a la luz.

“Es un proyecto muy bonito, que la verdad es que pudimos trabajar en el tiempo que estuvimos en el tour, ya se terminó. Ahora hay que ver cómo podemos darle vida para poderlo compartir con toda la gente. Es algo que ahí está, pero que tenemos que ver en dónde y cómo podemos compartirlo para que los fans lo puedan disfrutar”, aseveró.

Maite Perroni ve muy lejana posibilidad de un nuevo reencuentro de RBD

Sin embargo, la estrella de las telenovelas compartió que por el momento ve muy lejana la posibilidad de otra posible reunión en los escenarios de la agrupación pop. “No sé la verdad, es que por lo pronto no hay ningún plan, y no, no sé de qué forma podría darse algo así, pero bueno, el tiempo dirá, pero hoy por hoy, no es así”, declaró.

Christian Chávez, Dulce María, Maite Perroni, Anahí y Christopher Uckermann. (Instagram/dulcemaria)

A mediados de noviembre pasado, Maite Perroni confesó que un reencuentro con los integrantes de RBD era básicamente imposible debido a las diferencias que habían surgido entre ellos tras la demanda millonaria que presentaron en contra de su ex mánager, Guillermo Rosas.

A pesar de que en ese momento los fans no imaginaban que el problema entre las famosas fuera muy grande, en diciembre las alarmas sobre una posible fractura se dispararon, después de que Maite no hiciera acto de presencia en la fiesta que Anahí le preparó a Dulce María con motivo de su cumpleaños, a pesar de que otras compañeras del elenco de la telenovela Rebelde sí acudieron a la celebración.