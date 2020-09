Maisie Williams revela cuál iba a ser el final de el Rey de la Noche en Game of Thrones

Maisie Williams se convirtió en una de las mayores protagonistas de la última temporada de Game of Thrones, ya que su personaje fue clave en la Batalla contra el Rey de la Noche y su ejercito de muertos vivientes. Ahora la actriz que dio vida a Arya Stark ha desvelado que originalmente el villano iba a tener un final distinto.

Y es que, según reveló la propia Williams, el plan inicial de Game of Thrones era que fuera Jon Snow quien acabara con el temible Rey de la Noche… pero finalmente los responsables de la serie cambiaron de idea e hicieron que fuera Arya Stark la que, con un inesperado y letal movimiento, terminara con el villano usando una daga de legendario acero valyrio.

“Kit Harington también esperaba que fuera así, e incluso me dijo: ‘Iba a ser así. Alguien me dijo que en la tercera temporada yo iba a matar al Rey de la Noche’. Y luego leyó el guion de la temporada 8 y era Arya. Sí, creo que habría sido demasiado obvio. Me alegro de que fuera Arya, sinceramente. Creo que tuve la mejor historia de la última temporada”, contó la intérprete a The Hollywood Reporter.

La publicación también le preguntó si solía recordarle a menudo a Kit Harington que su personaje le robó la gran escena de la última temporada. “Nos burlamos de Kit, pero no me burlo de él por el momento de la daga, aunque tal vez debería hacerlo. Esa es una nueva arma que puedo usar”, bromeó Williams.

Tras el final de Game of Thrones, la actriz británica ha estrenado Los Nuevos Mutantes después de varios retrasos. La intérprete también ha protagonizado la ficción Two Weeks to Live, así como la cinta de terror The Owners.

Por su parte, el actor que dio vida a Jon Snow ha participado en un episodio de la versión británica de Criminal y ha comenzado a rodar Los Eternos, nueva cinta de Marvel con Angelina Jolie que llegará a los cines en 2021.

Fuente: Sin Embargo