Madre de Diddy asegura que el rapero ‘no es un monstruo’

En medio del escrutinio público en redes sociales, rumores y pruebas del comportamiento del rapero Sean «Diddy» Combs, su madre, Janice, aseguró que su hijo «no es un monstruo».

La abogada del magnate, Natlie G. Figgers, difundió la noche del domingo un largo comunicado de prensa escrito por Janice Combs, en el que defiende al cantante de las acusaciones en su contra.

Vengo a ustedes hoy como una madre que está devastada y profundamente entristecida por las acusaciones hechas contra mi hijo, Sean Combs. Es desgarrador ver a mi hijo juzgado no por la verdad, sino por una narrativa creada a partir de mentiras», señaló Janice en la misiva, de acuerdo con la BBC y US Weekly.»Mi hijo no es el monstruo que han estado pintando, y se merece la oportunidad de contar su versión. Solo puedo rezar para estar viva para verlo decir su verdad y ser reivindicado».

Al intérprete, compositor y productor se le acusa de tres cargos graves: conspiración para cometer crimen organizado; tráfico sexual por la fuerza, fraude o coerción, y transporte para ejercer la prostitución.

