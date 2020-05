Lyn May rompe el silencio sobre su ‘romance’ con ‘El Divo de Juárez’

‘Yo dormí con Juan Gabriel, yo dormí meses con Juan Gabriel‘, fue la declaración de la vedette Lyn May a Suelta la Sopa.La también actriz declaró al medio que cuando Juan Gabriel aún no gozaba de las mieles del éxito, se acercó a ella para simular una relación, pues en la compañía disquera lo querían como “un hombre”.

‘Yo fui la primera, a mí me utilizó, pues para que lo grabaran en la compañía el tenía que ser hombre, el público de Juan Gabriel eran puras niñas’, también dijo que ella lo acompañó a la ciudad de México, pues el intérprete de temas como ‘Querida’ y ‘Te sigo amando’, “No tenía ni para comer”.

‘Se quedó conmigo hasta que le pegaron dos canciones’.

Recientemente el periodista Jorge Carbajal reveló en su canal de YouTube que la vedette Lyn May y Juan Gabriel sostuvieron un romance y que además pudieron haber tenido una hija.

Por su parte, Lyn May desmintió esta información, sin embargo, la vedette reveló que ella le despertó el libido a Juan Gabriel en los meses que vivieron juntos.

‘Él me acariciaba las piernas, pero decía que conmigo el pajarito sí se alborotaba, pero a la hora de la verdad, volaba el pajarito’Lyn aseguró que su hija no es de Juan Gabriel pues él no tuvo familia con nadie y de esto ella está muy segura.

“¡Ay! como chi**** con eso, la verdad no, Juan Gabriel no tiene hijos. Me cierro la vag*** de por vida sin Juan Gabriel tuvo un hijo, te lo puedo firmar”.

Con información de El Heraldo de México