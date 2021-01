Lupita D’Alessio revela que César fue sometido a cirugía de reconstrucción facial tras golpiza

Fue el 16 de diciembre cuando el hijo menor de Lupita D’Alessio, César recibió una brutal golpiza que le dejó desfigurado el rostro. Fue el mismo músico y su novia Renata Escorcia quienes anunciaron a través de transmisiones en Instagram que fueron amenazados por el exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel.

El joven incluso apareció completamente ensangrentado del rostro y con palabras apenas perceptibles denunció la agresión, además de asegurar que temía por su vida.

Más de un mes ha pasado y aunque en un inicio ‘la Leona Dormida’ no quiso hablar del asunto, hoy rompió el silencio en exclusiva para ‘Despierta América’ y aseguró que César D’Alessio tuvo que ser sometido a una cirugía de reconstrucción facial y que fue ella quien se hizo cargo de los gastos generados; no los agresores.

Explicó que al enterarse, se asustó mucho; “fue una situación muy dolorosa, casi me lo matan. Por ahí se dijo en las redes sociales que se había vendido. Tú sabes que somos gente muy trabajadora. Le afectaron un poco las cuerdas vocales porque literal lo estaban ahorcando”, explicó la intérprete de ‘Mudanzas’.

Asimismo, Lupita D’Alessio dejó en claro que ha estado apoyando a su hijo César más que nunca; “Su mamá (ella) le pagó la operación para que luego no digan que ellos. No, yo su mamá, yo lo ayudé, le dije ‘no te preocupes’. Le operaron la nariz, la cara se la destrozaron, entonces sí lo tuvieron que operar pero ya está bien”, confirmó al programa de Estados Unidos.

En el video, retomado por varios periodistas en Instagram, como Chica Picosa, se puede escuchar a César denunciar la agresión: “soy el hijo de Lupita D´Alessio, me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel me sacó a golpes de su casa, me abrió la cabeza”. Según detalló el joven, fue a trabajar junto a su novia, (aunque no especificó en qué). “Vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé que me iba a morir. El señor Arturo Montiel del PRI me contrató para tres horas, hice cinco horas de evento y me sacó a golpes su hijo”.

César D’Alessio explicó que en ningún momento habría existido motivo alguno para que le pegaran; “no existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes. Metieron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes”. Explicó que no parará hasta hacer justicia; “el señor Arturo Montiel es un hijo de la ching**, él me agarró a golpes, véanme cómo me dejó”.

LO GOLPEARON por DEFENDER a su NOVIA

Tres hombres golpearon así a @Cesardalessio, hijo de Lupita D’Alessio, cuando la defendió de una AGRESIÓN SEXUAL.

Así lo declara ella ante @FiscaliaCDMX

Sucedió en una casa en Huixquilucan a donde acudieron a dar un espectáculo en una fiesta. pic.twitter.com/snxBOIk8wQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) December 16, 2020

Información de Radio Fórmula