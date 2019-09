Lupillo Rivera reconoce que nunca se quitará el tatuaje que se hizo de Belinda

La ‘historia de amor’ entre Lupillo Rivera y Belinda duró poco y fue demasiado triste, al menos para él pues pese a que estaba bien entrado e hizo todo lo posible por tratar de cumplir todos los caprichos de la cantante, ella lo friendzoneó y jugó con sus sentimientos. Pero la culpa no es de Belinda, es de Lupillo pues pensó que, cumpliendo todos los berrinches y caprichos, Belinda le iba a dar el sí’.

Lamentablemente él único que se ilusionó fue él y ahora en su piel lleva la cara de Belinda, por ello la prensa no dejó pasar la oportunidad para preguntarle qué piensa hacer con el tatuaje de la cara de Belinda ahora que ella está en una relación con alguien más.

El tatuaje de Belinda lo traeré siempre, simplemente no me lo voy a quitar porque le di mi palabra a ella de que me iba a quedar con el tatuaje y así va a ser”, dijo Lupillo convencido y notablemente dolido.

Además, aceptó que, aunque se ilusionó con ella, no tiene nada malo que hablar de Belinda pues ella ‘siempre ha sido muy linda’ con él.