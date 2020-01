Lupillo Rivera compara muerte de Kobe Bryant con la de su hermana Jenni

Antes de morir, la cantante Jenni Rivera le dijo al periodista Pepe Garza que temía por su vida aquí en México, incluso fue un tema en el que estuvo inmiscuido al FBI.

Lupillo Rivera no quiso seguir escuchando porque siente que lo de su hermana fue un accidente. Así lo aseguró en entrevista para el programa De Primera Mano, de Imagen Televisión.

Hasta la fecha creo que fue un accidente. Ya era su hora de que partiera con dios, ya ahí no hay escape, tienes que aceptar lo que dios quiere, hasta ahí era el momento”

Asimismo, el grupero explicó la publicación que hizo el día de la muerte del exbasquetbolista Kobe Bryant, donde puso que ‘la vida hoy nos demuestra que la línea es muy delgada”. Incluso señala que le recordó al día en que murió ‘la diva de la banda’.

Me llevó a ese día, me quedé muy callado viendo esas imágenes. Muchos pueden decir que el avión de Jenni era muy viejo y no le dio mantenimiento, y toda la cosa, pero aquí vemos que Kobe era un perfeccionista y me imagino que el helicóptero tenía que estar al 100 por ciento. Y es ahí donde existe el poder de dios de ‘hasta aquí llegaste’”

Finalmente, el cantante contó que se analizaron todas las situaciones que vivió Jenni meses antes, pero que aun así no prefiere no mirar atrás porque ‘son cosas que suceden y no hay arreglo’.

Fuente: Sin Embargo