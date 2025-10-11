Luis Fonsi lidera la lista “Top Latin Songs of the 21st Century”

Luis Fonsi continúa escribiendo su nombre en la historia de la música. El reconocido cantante, compositor y productor puertorriqueño lidera la lista “Top Latin Songs of the 21st Century” publicada por Billboard, gracias a su éxito mundial “Despacito”, junto a Daddy Yankee y Justin Bieber.

De acuerdo con la prestigiosa revista, el listado se basa en el desempeño histórico del chart Hot Latin Songs desde enero del 2000 hasta diciembre del 2024, periodo en el que “Despacito” se consolidó como la canción latina más exitosa e influyente del siglo XXI.

Lanzada en 2017, “Despacito” marcó un antes y un después en la música global, convirtiéndose en un fenómeno cultural que trascendió idiomas y fronteras. La canción permaneció 56 semanas consecutivas en el primer lugar de Hot Latin Songs y alcanzó la cima del Billboard Hot 100durante 16 semanas, impulsando el movimiento latino a nivel mundial. Además, obtuvo siete récords Guinness, superó los ocho mil millones de vistas en YouTube y generó miles de millones de reproducciones en plataformas digitales.

“Este reconocimiento de Billboard es muy especial porque resume años de trabajo, pasión y amor por la música. Me siento profundamente agradecido con mi público, mis colegas y todos los que han sido parte de este viaje. ¡Seguimos haciendo historia juntos!”, expresó Fonsi

Pero el legado de Fonsi no se detiene ahí. Su icónica balada “No Me Doy por Vencido”, lanzada en 2008, también forma parte del listado histórico, ocupando la posición número seis tras mantenerse 19 semanas en el primer lugar de Hot Latin Songs. Este logro reafirma su posición como una de las voces más influyentes del pop latino contemporáneo.

Con seis Latin GRAMMYs®, innumerables reconocimientos internacionales y una carrera que sigue inspirando a nuevas generaciones, Fonsi continua trabajando arduamente en todo lo que hace. Después de su exitoso y más reciente álbum ‘El Viaje’, el cual fue reconocido con multiples premios y nominaciones, Fonsi se encuentra trabajando en su próxima producción discográfica, además de ejercer su rol como coach del programa La Voz Kids en España.