Luis Fernando Peña, Ulises de “Amarte Duele”, anunció que será papá

Luis Fernando Peña reconocido por su papel como Ulises en Amarte Duele tendrá un hijo por primera vez, y el actor compartió la noticia a través de sus redes sociales.

En las historias posteadas el día de ayer, justamente en la celebración del Día del padre, Fernando y su pareja Aly Noris empezaron su gran revelación asegurando que tenían un anuncio importante “hoy es un día muy especial y tenemos algo importante que queremos compartir con ustedes, verdad @lamaestra_noriss”, con este mensaje la pareja comenzó la novedad de su próximo hijo.

Con una cuenta regresiva, Luis y Aly hicieron esperar a sus seguidores una hora para finalmente dar a conocer que su familia estará compuesta por tres integrantes, mostrando una ecografía y revelando el nombre y género del bebé: será una niña y se llamará Aitana.

En historias anteriores se pudo apreciar que la pareja se encontraba en un restaurante temático, ubicado en Teotihuacán y que es famoso por sus comidas realizadas a 45 metros de altura.

El protagonista de De La Calle también ha utilizado sus redes sociales para mostrar su inconformidad con las productoras, pues lamentó que actualmente en el medio sea más importante el número de seguidores que tienen los actores que su calidad. Foto: Instagram @la_maestranoriss

En el mes de septiembre del año pasado, el actor con más de 20 años de experiencia en el cine y la televisión compartió en sus historias de Instagram un mensaje irónico “Dejaré de prepararme como actor y hará pura pendejad*, así tendré más seguidores y tendré muchísimo trabajo”.

Fernando Peña continuó su crítica. “Cobraré por saludar a la gente, cobraré más que alguien egresado del CUT, INBA o Casa del Teatro. Así se maneja el medio ahora. No importa tu calidad, importa el número de seguidores”.

Los usuarios de las redes sociales apoyaron lo dicho por Peña y destacaron su labor como actor, y es que Peña se ha forjado una carrera en el mundo del entretenimiento en México gracias a destacados papeles en el cine.

El mensaje de Luis Fernando Peña sobre la calidad de los actores y el número de seguidores

Esta no es la primer polémica que se ha generado en este tema, pues a mediados del mes de junio de este año, la actriz Elvira Monsell confesó que los actuales productores televisivos prefieren elegir para sus proyectos a personalidades que cuenten con un gran número de seguidores en sus redes sociales, encima de sus dotes artísticos.

“Pasa una cosa bien triste en mi medio y es que te dan trabajo dependiendo de cuántos seguidores tengas. No importa si eres actor o no; no importa si tienes estudios o no; no importa si hay una trayectoria o no; lo importante es cuántos seguidores tengas”, confirmó en su video.

La histrionisa aseguró que a ella no se le dan las redes sociales, y ese es uno de los motivos por los cuales no ha podido aumentar su número de followers, y expresó que aún espera que un productor que no pida estos requisitos la mande a llamar a un casting.

“Espero que un día haya un productor que le interese que yo trabaje porque tengo 46 años de carrera y no porque tengo 4 mil y pico de seguidores, y no los 100 mil o los 2 millones que ellos piden… en fin… es triste, pero así es. Les mando un beso y muchas gracias”.

Después de sus declaraciones, la actriz pasó de tener 4 mil a más de 40 mil seguidores, ycon la notoriedad que logró Elvira fue posible que lograra realizar un casting, aunque no dio detalles del proyecto, agradeció a sus fans y a todos la que la apoyaron.

Fuente: Infobae