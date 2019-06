Lucifer, serie rescatada por Netflix, contará con 10 episodios en su quinta y última temporada

Lucifertendrá una quinta y última temporada y, aunque por el momento no se conocen detalles de la trama, la serie se despedirá con una última tanda de diez episodios.

Así lo afirma TVLine, que recuerda que la serie repite el patrón de la entrega anterior. Así, Lucifer se despedirá sumando un total de 77 episodios. “Serán diez… y haremos que cada minuto cuente”, reveló la co-showrunner Ildy Modrovich a través de Twitter.

Modrovich y el también showrunner Joe Henderson ya dieron previamente algunas pinceladas sobre la temporada final: “Estamos tan increíblemente agradecidos a Netflix por permitirnos terminar la historia de Lucifer en nuestros términos. Lo más importante es que queremos agradecer a los fans por su increíble pasión y apoyo. ¡Lo mejor está por venir!”, aseguraron.

Después de emitirse durante tres temporadas en Fox, Lucifer fue rescatada por Netflix unas semanas después de su cancelación. La cuarta temporada, lanzada el pasado 8 de mayo, fue la primera ofrecida en la plataforma de streaming, y ha sido un éxito entre el público a juzgar por sus altas calificaciones en webs especializadas.

Los fans ya han comenzado a especular sobre lo que ocurrirá en los nuevos episodios. Foto: Netflix

Tras la noticia de la renovación por una quinta y última temporada, Tom Ellis compartió sus impresiones. “Dios mío, no sé si estarán felices”, dijo el actor sobre lo que espera a los fans. “No pensé que sería donde terminaríamos la temporada. Así que me sorprendió, de buena manera, porque me encanta un cliffhanger. Y creo que lo dejamos en un lugar donde, con suerte, la gente estará como ‘¡No puede quedar así!’. Esa es siempre la clave”, agregó.

Los fans ya han comenzado a especular sobre lo que ocurrirá en los nuevos episodios, ahora que el protagonista ha regresado al inframundo para recuperar el mando sobre las hordas de demonios. Algunos de esos demonios ya habían irrumpido en el mundo real cerca del final de la cuarta temporada, dejando la amenaza preparada para la próxima entrega.

Fuente: Sin Embargo