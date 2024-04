Lucerito Mijares habló abiertamente de los rumores sobre su orientación: “Amor es amor”

La talentosa Lucerito Mijares, hija de las reconocidas figuras de la música Manuel Mijares y Lucero, no sólo ha heredado la habilidad y el carisma de sus padres, sino que, a sus 19 años, se ha convertido en una figura prometedora dentro del ámbito artístico.

Su desenvolvimiento en el programa Juego de voces de Las Estrellas ha sido objeto de atención mediática, especialmente tras los rumores que la vinculan sentimentalmente con su compañero de elenco, Eduardo Capetillo Gaytán, y las especulaciones sobre su orientación sexual.

En el contexto de su participación en Juego de voces, Lucerito ha sabido manejar tanto la fama como las diversas reacciones del público y la crítica en las plataformas digitales.

Recientemente, enfrentó preguntas sobre los rumores de un romance con Eduardo Capetillo Gaytán, descartando cualquier insinuación al respecto y destacando la sólida amistad que les une.

Además, la joven artista no ha dudado en expresar su admiración hacia Capetillo Gaytán, calificándolo de “guapísimo” y manifestando su deseo de colaborar juntos en futuros proyectos.

“Somos muy amigos, nos llevamos muy bien, es un honor poder conocerlo en este proyecto y ojalá hagamos cosas juntos después, le tengo todo el respeto del mundo”, dijo Lucerito a su paso por la alfombra roja por las 200 representaciones de la obra de teatro que protagoniza El Mago The Wiz.

Respecto a los comentarios y suposiciones que indagan sobre su orientación, Lucerito respondió con seguridad y claridad, restándole importancia a los rumores y afirmando su atracción hacia los hombres.

“Me da exactamente igual (los rumores) porque sé que no es real”, dijo a las cámaras de un grupo de reporteros.

Siguió expresando: “Yo amo a los hombres, amo, estoy muy enamorada de muchos hombres, respeto a las mujeres, respeto a los hombres, pero es como si me dicen que me voy a quedar pelona, pues no”.

Cuando un reportero le preguntó si es un futuro abriría las opciones a su sexualidad, la joven contestó contundentemente.

“La verdad no creo, ¿verdad? Pues porque ahorita estoy muy clara con mis decisiones, pero pues cada quien, ahora sí que ‘amor es amor’, quien quiera estar con quien quiera, más que bienvenidos”.

Lucerito Mijares ha sido confundida con un hombre

Además, Lucerito compartió con la prensa que incluso ha sido confundida en lugares públicos con un hombre, pues no suele “arreglarse” con esmero.

“No soy la típica chava que se pone la pestaña, yo me muerdo las uñas. Estoy terrible en ese aspecto ‘femenino’ e incluso cada vez que llego como al cine o así me dicen ‘Hola, bienvenido’ y yo ‘Gracias’, y obviamente me da exactamente igual. A veces (creen que soy hombre) porque traigo gorra… no me incomoda, a mí me da muchísima risa”.

La respuesta de Lucerito Mijares no sólo reflejó su respeto por todas las orientaciones sexuales sino también su enfoque en la autenticidad y la honestidad frente a los rumores en las redes sociales.

La carrera de la joven artista se presenta como un interesante caso de estudio sobre cómo las nuevas generaciones de artistas gestionan su vida pública y privada en una era dominada por las redes sociales y la constante atención mediática.

Con información de Infobae