Lucasfilm no planea sustituir a Gina Carano para la próxima entrega de The Mandalorian

Lucasfilm no contempla el regreso de Cara Dune, el personaje de The Mandalorian que interpretó Gina Carano tanto en la primera como en la segunda temporada de la serie. Al menos no concibe un regreso con otra actriz, tal y como ha publicado The Hollywood Reporter. Fuentes de la compañía aseguran que Disney ha descartado contratar a una nueva intérprete, por lo que en principio no la volveremos a ver en la ficción.

Según estas mismas fuentes, ni Gina Carano ni el personaje iban a formar parte de la presentación del pasado 10 de diciembre, en la que se mostraron muchos de los productos que llegarán próximamente. Han indicado asimismo que tampoco se produjeron negociaciones para trabajos de futuro, a pesar de que el personaje sonaba como protagonista de su propia serie. Todo parecía indicar que Cara Dune encontraría acomodo en el spin-off Rangers of the New Republic, aunque no se dijo nada de manera oficial.

Gina Carano fue despedida de la producción después de varios comentarios en redes sociales a lo largo de todos estos meses. La gota que colmó el vaso fue una publicación de Instagram en el que comparaba ser republicano con ser judío durante el holocausto nazi. Lucasfilm, por su parte compartió el siguiente comunicado: Gina Carano no es actualmente empleada de Lucasfilm y no hay planes de que lo sea en el futuro. Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales denigrando a las personas por su identidad cultural y religiosa son abominables e inaceptables”.

El futuro de Star Wars pasa por nuevas series y películas, además de cómics y de novelas. En este último caso, la saga ha iniciado una nueva andadura con la Alta República, que se trasladará al formato audiovisual con The Acolyte, una de las ficciones anunciadas. En principio se ambientará en el momento en el que el buen gobierno empieza a tambalearse para dar paso a una época más oscura.

Fuente: Sin Embargo