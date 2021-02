Lucasfilm despide a la estrella de ‘The Mandalorian’, Gina Carano

La actriz estadounidense Gina Carano, conocida por su papel de Cara Dune en ‘The Mandalorian’, fue despedida de la serie por Lucasfilm, tras afirmar este miércoles en su cuenta de Instagram que ser republicano en EE.UU. hoy en día es como ser judío durante el Holocausto.

Aunque la artista borró posteriormente la publicación, que rezaba: “Los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis sino por sus vecinos”, algunos usuarios lograron hacer capturas de pantalla y difundirlas en las redes sociales. Las afirmaciones de Carano provocaron indignación en la Red y algunos internautas pidieron su despido de la exitosa serie de Disney+.

“Gina Carano no es actualmente empleada de Lucasfilm y no hay planes de que lo sea en el futuro”, declaró un portavoz de la productora en un comunicado, citado por The Hollywood Reporter. “No obstante, sus publicaciones en las redes sociales denigrando a las personas por su identidad cultural y religiosa son aborrecibles e inaceptables”, agregó.

La agencia de talentos UTA, que representaba a la artista, también confirmó a Deadline que ya no colabora con la exluchadora de MMA.

No es la primera vez que la actriz se convierte en el centro de la ira de los internautas por sus comentarios políticos. En noviembre pasado, compartió algunos tuits polémicos: en uno se burlaba del uso de mascarillas en medio de la pandemia de coronavirus y en otro sugería que se había producido un fraude electoral durante las presidenciales de EE.UU. del 2020.