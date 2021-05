‘Los Simpson’ celebran el Día de Star Wars con fantástico corto de Maggie

Los fanáticos de la guerra de las galaxias están celebrando este 4 de mayo el Día de Star Wars.

A los festejos se unió Disney, pues la compañía lanzó un corto animado de Los Simpson para recordar la fantástica historia, creada por George Lucas, que sigue las aventuras de Luke Skywalker, la princesa Leia Organa y Han Solo en su lucha por derrocar a Darth Vader y al Imperio.

El despertar de la siesta, es el nombre de este cortometraje animado que une a Los Simpson con la saga de Star Wars. La protagonista de esta historia es nada más y menos que Maggie, quien está destinada a vivir una peligrosa aventura para cumplir una implacable misión: encontrar su chupón.

La más pequeña de familia Simpson se sumergirá en una “guardería muy muy lejana… pero dentro de Springfield”.

se enfrentará a los Sith, escoria rebelde y androides para derrumbar al Lado Oscuro en una brutal batalla final, mientras intenta recuperar una de sus posesiones más valiosas.

Si bien, las referencias a Star Wars en Los Simpson no han faltado a lo largo de sus más de 30 temporadas, El despertar de la siesta representa el primer crossover oficial de ambas historias desde que Disney adquirió Fox.

¿Dónde ver ‘El despertar de la siesta’?

Este corto animado de la popular familia amarilla está disponible en la plataforma de Disney Plus.

Su duración es de 3 minutos, debido a que se trata de un promocional; sin embargo, El despertar de la siesta es tan sólo uno de los contenidos que la compañía preparó para celebrar el Día de Star Wars.

Y es que este 4 de mayo también se estrenó en la plataforma de streaming Star Wars: The Bad Batch, una serie animada que narra las batallas y andanzas de la Fuerza Clon 99, un escuadrón conformado por Hunter, Tech, Wrecker, Crosshair y Echo.

Eso no es todo porque Disney también preparó otros programas especiales sobre los vehículos, naves y planetas que aparecen en Star Wars.

El Día de Star Wars también es conocido como el “May the 4th be With You” (“May the Force be with You”, traducido al español como: “Que la fuerza te acompañe”).

Sin duda, es una de las fechas más importantes para los fanáticos de la saga, cuya primer película (Episodio IV: Una nueva esperanza) desembarcó en los cines hace ya 44 años.

Información de Milenio