Los nueve mejores documentales de terror, basados en hechos reales, para ver en Halloween

Cuando una historia de terror está “basada en hechos reales“, automáticamente los espectadores sienten una predisposición especial a implicarse en la trama y por tanto a sentir un terror, aún si cabe, más profundo.

No son pocas las películas de horror que se inspiran en eventos que acontecieron realmente: El conjuro, Amityville, Verónica… Y aunque la mayoría lo hacen desde la fórmula de la ficción, también existen documentales que se han atrevido a narrar algunos acontecimientos que quitan el sueño.

Por ello, en Europa Press hemos preparado una lista con los nueve mejores documentales de terror con los que pasar un Halloween terroríficamente basado en hechos reales.

1. HÄXAN: LA BRUJERÍA A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS (1922)

Aunque sea el título con diferencia más antiguo de la lista, lo cierto es que no por ello es el menos aterrador. Esta coproducción hecha entre Suiza y Dinamarca creada hace casi cien años trata de mostrar la historia de la brujería a lo largo de los siglos. Para ello, va intercalando ilustraciones originales de época con recreaciones hechas expresamente para la película.

Precisamente el paso del tiempo ha jugado a su favor. Sus efectos especiales y caracterizaciones resultan tan increíbles que los espectadores no podrán evitar sentir cierta incomodidad ante unas imágenes elaboradas sin un pixel de CGI.

2. MANSON, RETRATO DE UN ASESINO (1976)

Los documentales sobre asesinos en serie se han convertido en un género por sí mismos. Sin embargo, hay un criminal que ha despertado el interés del público más que ningún otro: Charles Manson.

Si bien Quentin Tarantino lo retrató recientemente, pero muy de pasada, dentro de su filme Once Upon a Time… in Hollywood en un tono más distendido, esta película da una visión pormenorizada y realista del psicópata. Encontrándose entre el documental y el biopic, es la aproximación más exhaustiva a quien fue el sanguinario líder de “La Familia”, la secta que le quitó la vida a Sharon Tate.

3. MY AMITYVILLE HORROR (2013)

Este documental dirigido por Eric Walter trata de hacer una aproximación real a la más infame casa encantada de todos los tiempos: La de Amityville.

Si bien ya se han hecho infinidad de películas sobre el asunto, Walter trata en esta ocasión de investigar los acontecimientos reales que tuvieron lugar en este hogar maldito y que inspiró a las ficciones que vinieron después.

4. KILLER LEGENDS (2014)

El director Joshua Zeman, quien ya contaba con experiencia previa a la hora de analizar en sus documentales algunos de nuestros terrores más ancestrales, trata en este filme de investigar el origen e impacto de algunas de las leyendas urbanas más célebres de todos los tiempos: Las cuchillas de afeitar dentro de las chucherías de Halloween, la niñera y el psicópata que la espera en el piso de arriba, el asesino del garfio…

5. THE NIGHTMARE (2015)

Este documental independiente, que tuvo una excelente acogida en el Festival de Sundance, indaga en el fenómeno conocido como la parálisis del sueño. Este trastorno se caracteriza por provocar un estado de parálisis en quienes se intentan despertar mediante el cual el sujeto no puede moverse a pesar de estar consciente.

Como es de imaginar, dicha situación genera una gran angustia en quienes la padecen. Aunque los especialistas aseguran que es totalmente inofensiva y que no supone ningún misterio para la ciencia, existe toda una terrorífica mitología en torno a qué causa este extraña y aterradora situación.

6. BEWARE THE SLENDERMAN (2016)

Slenderman es uno de esas aterradoras leyendas de internet, conocidos como “creepypastas”, que mejor ha sabido llevar el paso del tiempo. Después de protagonizar varios videojuegos, el larguirucho espectro ha aparecido durante los últimos años en algunas películas independientes.

Sin embargo, en Cuidado con Slenderman, este ser sobrenatural no es la amenaza real. Este documental producido por HBO narra la historia de dos niñas que asesinaron a un compañero de clase porque estaban convencidas de que Slenderman las perseguía y la única forma de deshacerse de él era ofrecerle a otro niño en sacrificio. ¿Hay algo que dé una peor sensación que niños matando gente?

7. THE MOTHMAN OF POINT PLEASANT (2017)

Aunque fuera de Estados Unidos “Mothman” (el hombre polilla) suene a chino, lo cierto es que este enigmático personaje es toda una leyenda en Norteamérica.

Su historia tuvo lugar en un pueblecito de Virginia. Sus habitantes afirmaron haber visto durante 13 meses a un extraño ser parecido a una polilla humanoide. Tras los avistamientos, los oriundos del lugar sufrieron una terrible catástrofe cuando un puente se vino abajo, acabando así con la vida de un gran número de personas. Las apariciones de Mothman se asumieron como el aviso de que una desgracia iba a ocurrir.

Mientras que algunos elementos de esta historia tienen reminiscencias de películas como Jeepers Creepers o Donnie Darko, el director Seth Breedlove hace con este documental una aproximación más fiel a los hechos reales.

8. LORE (2017)

Esta serie documental de Amazon Prime es la adaptación a la pequeña pantalla de un famoso podcast estadounidense creado por Aaron Mahnke.

Al igual que en el formato original, Mahnke cuenta algunos de los sucesos más oscuros y menos conocidos de la historia. Junto a su narración, los espectadores pueden ver recreaciones de estos acontecimientos que transcurren desde la Edad Media hasta la actualidad. A pesar de que el presupuesto de la serie es ajustado, las dramatizaciones son más que convincentes.

9. LO QUE VI (2018)

Esta serie documental fue desarrollada por Netflix aprovechando el éxito de La maldición de Hill House. Sin embargo, su continuidad ha superado por el momento a la ficción de Mike Flanagan.

Imitando algunos elementos y la puesta en escena de Hill House, el programa reúne a varios familiares y amigos que compartieron alguna experiencia paranormal en algún momento del pasado. Sus vivencias son narradas a través de reconstrucciones dramatizadas.

Los casos son brutalmente aterradores y dan voz a personas que han sufrido desgracias que van desde ser hijos de asesinos en serie satánicos hasta haber vivido en lugares presuntamente encantados.

Fuente: Sin Embargo