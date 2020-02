‘Los negros son buenos como esclavos’, Enrique Guzmán lanza comentarios racistas en vivo

Enrique Guzmán siempre se ha caracterizado por ‘no tener pelos en la lengua’, el emblemático cantante acostumbra a decir lo que piensa sin pensarlo mucho, sin duda, aquella cualidad la heredaron su hija Alejandra Guzmán y su nieta, Frida Sofía. Pero parece que dicha ‘franquesa’ puede ser un arma de doble filo para el cantante, pues muchas veces sus comentarios no son del agrado de todos y así fue en esta ocasión en la que estaba como invitado en el programa de Unicable “Miembros al Aire”.

Mientras Guzmán era entrevistado por los conductores Raúl “El Negro” Araiza y “El Burro” Van Rankin, también estaba como invitado Kalimba, quien trabaja junto a Enrique Guzmán en “Jesucristo SuperEstrella”. En la emisión se encontraban platicando cuando uno de los comentarios del intérprete de “Tu cabeza en mi hombro”, llamó la atención de todos los presentes.

Enrique habló sobre la relación que tiene con Kalimba desde que trabajan juntos en el musical, “tenemos una amistad, para que no digan que yo tengo problemas con los de otro color. Antes no, a cada negro que pasaba cerca de mi… ay no (gestos de desagrado). El único negro que había era Johnny Laboriel, tú todavía no estabas (le dice a Kalimba) y había que aceptar al negro, pero ahora ya salen muchos negros, aquí hay uno (haciendo referencia a Raúl Araiza por su apodo)”, dijo.

En el mismo tono, el cantante respondió a una pregunta de “El Burro”, quien le dijo: “son buena onda los negros ¿no Enrique?, la neta” a lo que contestó: “como esclavos sí”, causando el asombro de Van Rankin quien se limitó a decir “eso estuvo todavía más fuerte”, mientras que Kalimba trató de unirse a los comentarios y dijo: “todo grupo necesita un negro por si los para la policía pues fue él”.

Fuente: Vanguardia