Los Dos Papas, The Witcher, You 2 y Como caído del cielo, los estrenos fuertes de Netflix en diciembre

Los Dos Papas, The Witcher, You 2, Historia de un matrimonio y Como caído del cielo son las cartas fuertes de los estrenos que Netflix trae para sus suscritores para este mes de diciembre.

Cada vez la plataforma de entretenimiento le apuesta más a su contenido original ante el surgimiento de nuevos proyectos de streaming que ya le cantan la guerra. Por ello, Netflix ha invertido en una serie de películas que son grandes producciones con maravillosos elencos como Los Dos Papas, Historia de un matrimonio, Escuadrón 6 y Extremadamente cruel, malvado y perverso, por mencionar algunos títulos.

En tanto, para las series –aunque el año pasado tuvimos una oferta más amplia– Netflix no la descuida. Este último mes del año arriba a la plataforma la gran The Witcher, protagonizada por Henry Cavill, la segunda temporada de su exitosa serie You, así también la de Perdidos en el espacio. Bueno, hasta para los nostálgicos que vieron la versión argentina de Rebelde, estará disponible Rebelde Way.

Sin dejar de lado que desde 1 de diciembre ya se siente el espíritu navideño, Netflix trae varias producciones como: Días de Navidad, Navidad en casa, Un príncipe de Navidad: Bebé real, entre otros.

En fin, sin más ahí va la lista completa de estrenos para los suscriptores de esta plataforma:

SERIES

· You: Temporada 2 (26/12/2019)

· The Witcher (20/12/2019)

· Perdidos en el espacio: Temporada 2 (24/12/2019)

· Fuller House: Temporada 5 (06/12/2019)

· V Wars (05/12/2019)

· La princesa de la tríada (06/12/2019)

· Magia para humanos: Temporada 2 (04/12/2019)

· Días de Navidad (06/12/2019)

· Ultraviolet: Temporada 2 (19/12/2019)

· Rebelde Way (09/12/2019)

· Colony: Temporada 3 (01/12/2019)

· Preso No. 1: Temporada 1 (10/12/2019)

· Preso No. 1: Temporada 1 (10/12/2019)

· Terapia de shock: Temporada 3 (01/12/2019)

· Intervention: Temporada 5 (01/12/2019)

· Los Briceño (04/12/2019)

· Un lugar para soñar (06/12/2019)

· Navidad en casa (05/12/2019)

· Terrace House: Tokyo 2019-2020 (Parte 3) (24/12/2019)

· El elegido: Temporada 2 (06/12/2019)

PELÍCULAS

· Escuadrón 6 (13/12/2019)

· Historia de un matrimonio (06/12/2019)

· Los dos papas (20/12/2019)

· Un príncipe de Navidad: Bebé real (05/12/2019)

· Como caído del cielo (24/12/2019)

Omar Chaparro protagoniza la cinta de Netflix. Foto: Netflix

· Pasajeros (01/12/2019)

· ¡Huye! (15/12/2019)

¡Huye! llega a la plataforma. Foto: Netflix

· Manchester junto al mar (15/12/2019)

· Transformers: El último caballero (09/12/2019)

· La llegada (24/12/2019)

· Resident Evil: Capítulo final (15/12/2019)

· Assassin’s Creed (21/12/2019)

· Inframundo: Guerras de sangre (23/12/2019)

· Caracortada (16/12/2019)

· Especial de Navidad de Porta dos Fundos 2019 (03/12/2019)

· Dead Kids (01/12/2019)Dead Kids (01/12/2019)

· El hombre araña 3 (01/12/2019)

Kirsten Dunst y Tobey Maguire. Foto: Netflix

· Negación (15/12/2019)

· La momia (29/12/2019)

· Entrevista con el vampiro (01/12/2019)

DOCUMENTALES Y ESPECIALES

· Tiffany Haddish: Black Mitzvah (03/12/2019)

· No te metas con los gatos: Un asesino en internet (18/12/2019)

· Kevin Hart: Don’t F**k This Up (27/12/2019)

· Jack Whitehall: Christmas With My Father (12/12/2019)

· Después de la redada (19/12/2019)

· John Mulaney y la pandilla del táper (24/12/2019)

· La maldición de Oak Island: Temporada 3 (01/12/2019)

· Astronomy Club: The Sketch Show (06/12/2019)

· Michelle Wolf: Joke Show (10/12/2019)

· The Degenerates: Temporada 2 (31/12/2019)

· Asesino confeso (06/12/2019)

· Ronny Chieng: Asian Comedian Destroys America (17/12/2019)

· El universo: Temporada 1 (01/12/2019)

NIÑOS Y FAMILIA

· Spirit – Cabalgando libre: Una Navidad con Spirit (06/12/2019)

· Reunión familiar navideña (09/12/2019)

· Rápidos y furiosos: Espías al volante (26/12/2019)

· LEGO Batman: La película (23/12/2019)

· Hora de aventura: Temporada 6 (15/12/2019)

· La nueva Cenicienta: Un deseo de Navidad(01/12/2019)

· My Little Pony: El mejor regalo (01/12/2019)

· Sonic X: Sagas Caos y Sombra (01/12/2019)

· DC Super Hero Girls: Temporada 1 (01/12/2019)

· Alexa & Katie: Temporada 3 (30/12/2019)

· Equipo Kaylie: Parte 2 (02/12/2019)

· Pup Star: Gira mundial (01/12/2019)

· Sonic X: Saga de Esmeraldas Caos (01/12/2019)

· Sonic X: Sagas Luna Huevo, Emerl y Homebound (01/12/2019)

· Sonic X: Saga Nuevo mundo (01/12/2019)

· Escandalosos: Temporada 1 (15/12/2019)

· Dr. Seuss’ El Lórax: En busca de la trúfula perdida (16/12/2019)

· Turbo (16/12/2019)

· Locos por las nueces 2 (19/12/2019)

ANIME

· Karakai Jouzu no Takagi-san: Temporada 2 (06/12/2019)

· La vida desastrosa de Saiki K.: El despertar (30/12/2019)

· CAROLE & TUESDAY: Parte 2 (24/12/2019)

· Your Name (06/12/2019)

· No Game No Life (01/12/2019)

· Psycho-Pass (15/12/2019)

· Psycho-Pass 2 (15/12/2019)

Fuente: Sin Embargo