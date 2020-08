Los ‘Avengers’ se despiden de Chadwick Boseman en redes sociales

El elenco de la saga cinematográfica de los ‘Avengers’ se ha volcado a las redes sociales para dar el último adiós a Chadwick Boseman, protagonista de la cinta ‘Black Panther, quien murió este viernes, tras perder la batalla contra el cáncer de colon.

Uno de los primeros en manifestar su pesar por el fallecimiento del ‘rey T’Challa’ fue Mark Ruffalo, quien da vida a ‘Hulk’ en la franquicia de superhéroes. En su cuenta de Twitter, el intérprete calificó el hecho como una tragedia y destacó el gran talento que tenía su compañero en la cinta ‘Avengers: Endgame’.

“Hermano, fuiste uno de los grandes de todos los tiempos y tu grandeza solo estaba comenzando. El Señor te ama. Descansa en el poder, Rey”.

A Ruffalo se unieron Chris Evans (‘El Capitán América’), Chris Pratt, (‘Guardianes de la Galaxia’), Don Cheadle (‘Ironman’) y Brie Larson (‘Capitana Marvel’), quienes manifestaron su pesar y enviaron sus condolencias a la familia.

Estoy absolutamente devastado. Esto es más que desgarrador. Chadwick era especial. Un verdadero original. Fue un artista profundamente comprometido y constantemente curioso. Le quedaba mucho trabajo increíble por crear. Estoy infinitamente agradecido por nuestra amistad. Descansa en el poder, Rey”

