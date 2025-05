Los asesinatos del Tylenol y otros títulos de Netflix sobre crímenes y misterios

La nueva serie documental ‘Caso no resuelto: Los asesinatos del Tylenol’ se suma a la lista de series y películas sobre crímenes y misterios de Netflix.

Netflix lo vuelve a hacer: desentierra un crimen del pasado y lo convierte en un espejo oscuro donde la audiencia puede ver reflejado un miedo contemporáneo. Esta vez, el foco es el caso Tylenol, un episodio que redefinió la confianza de los consumidores y encendió las alarmas sobre la vulnerabilidad de la vida cotidiana.

Con la fuerza narrativa de un thriller y el rigor periodístico de una investigación seria, Caso no resuelto: Los asesinatos del Tylenol se inscribe en la ya sólida tradición de series documentales de la plataforma de streaming que combinan crimen, trauma social y reflexión cultural.

‘Caso no resuelto: Los asesinatos del Tylenol’ de Netflix (Cortesía: Netflix)

‘Caso no resuelto: Los asesinatos del Tylenol’: la nueva serie documental de Netflix que causa sensación… y miedo

Dividida en tres episodios dirigidos por Yotam Guendelman y Ari Pines (ya conocidos por su tono sobrio en La sombra de la verdad), y bajo la tutela del veterano Joe Berlinger como productor ejecutivo (el mismo de Conversaciones con asesinos y ¿Quién mató a JonBenét Ramsey?, que también forma parte de Caso no resuelto), esta serie documental nos transporta al Chicago de 1982, donde siete muertes aparentemente inexplicables —causadas por cápsulas de Tylenol contaminadas con cianuro— detonaron una de las mayores investigaciones criminales de Estados Unidos.

Lo que hace a esta producción tan inquietante como imperdible no es solo el caso que presenta —que ya tiene ingredientes de novela negra y ciencia ficción paranoica— sino su enfoque.

‘Caso no resuelto: Los asesinatos del Tylenol’ de Netflix (Cortesía: Netflix)

Los realizadores no se limitan a relatar los hechos con voz en off y fotografías en sepia. Aquí hay tensión narrativa, una edición precisa que mantiene el ritmo, reconstrucciones de los hechos sobrias y testimonios que no buscan el morbo, sino que reviven el clima de una sociedad (la estadounidense) que comenzó a sospechar hasta del botiquín familiar en una época en la que vivía inmersa en la Guerra Fría y ante el temor de un Apocalipsis.

¿De qué trata ‘Los asesinatos del Tylenol’?

A lo largo de los episodios, Los asesinatos del Tylenol va sembrando una pregunta inquietante: ¿Fue este un crimen de un solo hombre o parte de algo mucho más siniestro? Aunque el caso sigue sin resolverse oficialmente, la serie documental se atreve a explorar teorías, inconsistencias y omisiones.

No hay respuestas definitivas, pero sí una atmósfera de sospecha permanente que convierte el relato en un thriller psicológico. La tensión crece no por lo que se ve, sino por lo que se insinúa: la idea de que lo cotidiano puede ser mortal.

‘Caso no resuelto: Los asesinatos del Tylenol’ de Netflix (Cortesía: Netflix)

Uno de los mayores logros de la serie es cómo entrelaza el crimen con las consecuencias sociales y culturales: el terror masivo, el rediseño de los envases, la transformación del marketing farmacéutico y la manera en que este caso inauguró una nueva era de control sobre los productos de consumo masivo.

¿Qué ver en Netflix? Otros títulos sobre crímenes y misterios que no te puedes perder

Netflix se ha consolidado como una plataforma líder en la producción de documentales de crímenes reales, al ofrecer historias que provocan interés, reflexión y debate sobre algunos episodios oscuros de la humanidad que han visto la luz en la época reciente.

Si ya terminaste de ver Caso no resuelto: Los asesinatos del Tylenol, ahora presentamos una lista de títulos disponibles en la plataforma que abordan crímenes y misterios que sacudieron en su momento a la sociedad.

The Keepers (Cortesía: Netflix)

The Keepers (2017)

Este documental investiga el asesinato sin resolver de la hermana Catherine Cesnik, una monja y profesora en Baltimore, y cómo su muerte podría estar relacionada con casos de abuso sexual en la escuela donde enseñaba.

La serie destaca por su enfoque en la búsqueda de justicia y la exposición de encubrimientos institucionales.

American Murder: The Family Next Door (Cortesía: Netflix)

American Murder: The Family Next Door (2020)

Este documental utiliza imágenes reales, mensajes de texto y publicaciones en redes sociales para reconstruir el asesinato de Shanann Watts y sus hijas a manos de su esposo.

Su enfoque innovador y su impacto emocional lo convirtieron en uno de los documentales más vistos en su estreno.

La chica del Vaticano: La desaparición de Emanuela Orlandi (Especial)

La chica del Vaticano: la desaparición de Emanuela Orlandi (2022)

Este documental profundiza en uno de los casos más desconcertantes y persistentes de Italia: la desaparición de Emanuela Orlandi, una adolescente de 15 años y ciudadana vaticana, en 1983.

Con entrevistas inéditas, teorías que involucran al Vaticano, la mafia romana y hasta los servicios secretos, esta serie revive décadas de sospechas, silencio institucional y teorías conspirativas.

‘El secreto del Doctor Grinberg’ está disponible en Netflix (Youtube)

El misterio del Dr. Grinberg (2020)

Este documental mexicano explora la enigmática desaparición del neurocientífico Jacobo Grinberg en 1994, un investigador que intentó fusionar la ciencia con la espiritualidad a través de su teoría sintérgica.

La película combina entrevistas con familiares, colegas y expertos, ofreciendo una mirada profunda a la vida y legado de Grinberg, así como a las posibles teorías detrás de su misteriosa ausencia.

Su enfoque único y la calidad de su narrativa lo han convertido en una de las producciones mexicanas más destacadas en el género de crimen y misterio en Netflix.

WHEN THEY SEE US (Cortesía: Netflix)

Así nos ven (2019)

Dirigida por Ava DuVernay, esta miniserie dramatiza el caso de los «Cinco de Central Park», cinco adolescentes afroamericanos condenados injustamente por una violación en 1989.

La serie ha sido aclamada por su poderosa narrativa y su crítica al sistema de justicia penal.