London Calling de The Clash cumple 40 años

El 14 de diciembre de 1979, se lanzó uno de los discos más importantes de todos los tiempos, el tercer álbum de la banda Clash, que hoy se celebra con una serie de iniciativas: una exposición en el Museo de Londres, una edición especial del álbum en CD con un libro de 120 páginas de material inédito, una edición de vinilo remasterizada de 180 gramos y una proyección en el British Film Institute de “The Clash: Westway to the World”, la película documental de 2000 dirigida por Don Letts

Todo comenzó en 1976 cuando el guitarrista Mick Jones, acompañado por el bajista Paul Simonon, se encontró accidentalmente con Joe Strummer en la oficina de empleo donde Jones y él estaban haciendo cola para recibir el subsidio. En realidad lo habían estado observando por un tiempo porque estaban buscando un cantante y lo habían visto en el trabajo con su grupo de 101ers. Tal vez lo estaban mirando demasiado porque Strummer recuerda haber pensado: “Pensé que querían pelear por alguna razón por la que estaba viendo quién era el mejor para golpear primero: decidí por Mick porque se veía más delgado”. Paul parecía más duro “.

Algún tiempo después, con la primera incorporación de Terry Chimes y luego Topper Headon, probablemente el mejor baterista de su tiempo, se convertirían en el Choque: el choque, el conflicto contra todos los que los oprimieron, hipocresía, racismo, valores rancios. También de una contracultura que sonaba ahora en decadencia como el hippie: contra la retórica de “paz y amor” una de sus canciones, con cinismo refinado, se tituló Odio y guerra.

Un par de años después, en 1978, The Clash tocó en Rock Against Racism para oponerse al racismo cada vez más extendido en Gran Bretaña: Joe tiene un diente partido, Mick la camisa blanca rociada con pintura, Paul el cabello de color naranja y una pulsera con tachuelas; La grieta entre los dos incisivos le permite escupir perfectamente.

Ellos cantan: “Esos mendigos de mis amigos tienen todas las botas nuevas (…) No quiero saber qué hacen los ricos / No quiero ir a donde van los ricos / piensan que son tan inteligentes / piensan que están bien / pero solo los niños en la calle saben la verdad “, la gente baila loca, parece balancearse como un hombre.

El éxito de The Clash es cada vez más abrumador, pero su deseo de experimentar los lleva a romper todas las reglas, incluso las de la propia comunidad punk, que de ellos les gustaría una música que ni siquiera se desvíe de la del primer álbum, tanto que Joe Strummer declara: “No solo está la policía, ahora también hay una ‘policía punk’ que dice decirnos que lo que debemos o no debemos hacer.

Y luego sucede: 14 de diciembre de 1979. Lanzamiento de London Calling, un disco que sale completamente de los cánones del punk ortodoxo que reúne los géneros musicales más diversos. “Fue genial grabar ese disco”, recuerda Topper Headon, el baterista. El productor Guy Stevens es la única persona que podría trabajar según los estándares de Choque: “Mientras estábamos jugando, estaba destruyendo sillas, caminaba amenazadoramente con una escalera, una vez se peleó y se peleó con el ingeniero de sonido”. “Esto es una locura”. Pero siempre hubo una razón por lo que hizo. Al menos, casi siempre.

Fue genial, yo fui muy bueno con él “, dice Paul Simonon. “Una vez que Joe tocaba el piano”, dice Mick Jones. y Guy quería que sonara diferente, pero Joe no lo hizo girar, así que sirvió la botella de vino que Joe estaba bebiendo en el piano y dijo que mejoraría el sonido. Creo que tenía razón. El daño al plan Bosendorfer fue de 6,000 libras “.

La foto en la portada de London Calling , quizás la más famosa en la historia del rock, muestra a Paul Simonon destruyendo su bajo (en la exposición de Londres se puede ver ese bajo blanco con la palabra “Presión” y una etiqueta pirata pegada, destruido en tres partes): “No me sentí satisfecho porque era un lugar donde los espectadores tenían que sentarse en las sillas y no podían levantarse y bailar. No había comunicación con el público y, por ira, lo derribé y lo destruí” , dice. La imagen es borrosa porque el fotógrafo Pennie Smith, que estaba mucho más cerca de lo que uno puede imaginar, dio un paso atrás mientras seguía tomando fotos. No quería decirlo. Pero Joe y Mick dijeron: “¡Es perfecto!”

Don Letts fue llamado para filmar el video London Calling : “Era solo mi segundo video, el primero había sido con Public Image Limited por John Lydon (el ex cantante principal de Sex Pistols). Estábamos en el Támesis y tenía una habitación en un bote que comenzó a alejarse. Me tomó un siglo configurarlo y todo estaba en mal estado. Además, estaba oscureciendo y comenzó a llover. Estaba desesperado y comencé a disparar “. Ese video ha entrado en la historia.

