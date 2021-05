Loki: de qué trata la serie sobre el personaje de Marvel

Este miércoles 5 de mayo, a través de un video en el canal de YouTube de Disney Plus LA, se anunció que la serie Loki, protagonizada por Tom Hiddleston, adelantará su estreno para el próximo 9 de junio del presente año.

Desde que se anunció el proyecto en la Comic-con de San Diego, California en 2019, despertó cierta inquietud, ya que a pesar de ser uno de los villanos más emblemáticos en el Universo Cinematográfico de Marvel, la actuación y el encanto de Hiddleston logró que los fans recibieran con los brazos abiertos dicho proyecto. La serie se desarrollará después de los hechos acontecidos en Avenger: Endgame, en donde vimos a Loki robar el Teseracto.

“Los miércoles son los nuevos viernes”, fue la frase con la que el actor anunció el adelanto de la serie por la plataforma de streamming Disney+. Tom Hiddleston ha interpretado el papel de Loki en seis películas del Universo Cinematográfico de Marvel

Loki es la tercer serie de superhéroes que se proyecta por medio de Disney+, sus antecesoras fueron WandaVision y Falcon y El Soldado del Invierno, ambas estrenaban un capítulo por semana los días viernes.

En el tráiler que sacaron el pasado 5 abril, se nos muestra un Loki arrestado por una organización conocida como la Time Variance Agency (TVA), que en español significa Agencia de Variación del Tiempo, dicha organización busca que el protagonista los ayude a regular la realidad la cual fue alterada tras haberse robado el Treseracto. La idea de esta agencia nace en los comics, esta tiene como principal tarea mantener el ordenentodas las líneas temporales en el Multiverso. Como ya se ha visto en otras películas como Doctor Strange, Spiderman: Lejos de Casa, Avengers: Endgame, el multiverso es algo recurrente en las historias de Marvel.

Hiddleston compartirá escenas con Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Jaimie Alexander, Sasha Lane, Erika Coleman, Idris Elba, y Chris Hemsworth. La dirección está bajo el mando de Kate Herron. Es la primera vez que se le ve al actor participando en un proyecto relacionado con superhéroes (Shutterstock)

Así como pasó con WandaVision y Falcon y El Soldado del Invierno, los fans esperan que esta serie les de más información sobre lo que se presentarán en las próximas películas del UCM, ya que en las anteriores series se ha revelado la nueva identidad del Capitán América, el brutal alcance de los poderes de La Bruja Escarlata, y un pequeño vistazo a lo que podría ser los New Avengers. Aún se desconoce el futuro del UCM en su Fase 4EFE/Adam S Davis/Archivo

Muchos creen que estas series serán el puente que una la Fase 3 con la Fase 4, por todas las interrogantes que se han dejado abiertas en ellas: ¿Loki volverá a ser un villano? ¿Será la última aparición de Tom Hiddleston en el UCM? ¿Los Avengers regresarán? ¿Quién será el próximo villano de los Avengers? ¿Los hijos de Wanda Maximoff volverán a salir?

Aún se desconoce el futuro de esta franquicia, sin embargo los títulos de las próximas entregas de Marvel son: Black Widow, Shan-Chi: La leyenda de los 10 anillos, The Eternals, Spiderman: No Way Home, Doctor Strange: In the Multiverse of Madness, AntMan and The Wasp: Quantumania, Thor: Love and Thunder, Los Guardianes de la Galaxia: Vol. 3, Black Panther: Wakanda Forever.

