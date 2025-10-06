Localiza AEI a mujer con reporte de ausencia en Jiménez

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) destacamentados en el municipio de Jiménez, localizaron sana y salva a Delfina M. R., de 20 años de edad, quien fue reportada como ausente el día 03 de octubre del año en curso.

Como resultado de las investigaciones ministeriales coordinadas por la Fiscalía de Distrito Zona Sur, lograron localizarla este lunes 06 de octubre en un domicilio de la colonia Manuel López Dávila, en el citado municipio.

En su declaración ante el Ministerio Público, dio a conocer que su ausencia fue voluntaria y que no fue víctima de algún delito; dijo que viajó con un amigo al estado de Guerrero, sin informar a sus familiares sobre su paradero.

La Fiscalía General del Estado y la Agencia Estatal de Investigación trabajan de manera permanente y coordina en la búsqueda y localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a las familias.