Lo necesitaba: así perdonó Cristian Castro a ‘El Loco’ Valdés tras abandono

Cristian Castro, hijo de Manuel ‘El Loco’ Valdés y Verónica Castro, perdonó a su padre después de estar ausente por muchos años. Sin embargo, llegó el momento del perdón. En una entrevista, el cantante expresó los motivos por los que decidió acercarse a su padre y los momentos por los que pasó antes de tener el encuentro.

Durante una entrevista con Yuri para un programa de Televisa, Cristian Castro le contó –frente a ‘El loco’ Valdés– que en un inicio tenía pena acercarse a él, pues sabía que era un comediante muy importante, informó Milenio.

“Yo sabía que era un comediante. Me daba pena, tal vez miedo, conocerlo. Me representaba algo muy importante porque él era muy querido. Por eso me daba un poco de miedo”, explicó.

Explicó que con el paso del tiempo se dio cuenta que lo necesitaba y que necesitaba encontrarse a través de él.

“Me di cuenta que lo necesitaba, que necesitaba un apoyo. Encontrarme conmigo mismo a través de él. Que me dijera qué canción le gusta, qué color le gusta, qué es lo que hace en la mañana. Tenía muchas curiosidad de saber quién era yo a través de él”, reveló Cristian Castro.

Asimismo, externó que no podía juzgar a su padre e incluso expresó que se sentía orgulloso de él.

“Por eso lo busqué, porque me sentí con errores también y dije por qué yo voy a juzgar a nadie. Yo quiero que nadie me juzgue a mí porque yo he tenido muchos errores y nadie quiero que juzgue a nadie. Ha hecho más aciertos que errores y por eso estoy aquí”, agregó Cristian Castro en presencia de ‘El Loco’ Valdés.

Por: AGENCIAS